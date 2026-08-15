“El partido más argentino”: el video que publicó la AFA a un mes de la victoria frente a Inglaterra

La cuenta oficial de la Selección publicó este sábado un video conmemorativo tras cumplirse un mes del partido en el que la Argentina venció a Inglaterra por 2 a 1 durante la Copa del Mundo 2026. El material reúne distintas imágenes del encuentro y hace referencia directa a la cuestión Malvinas.

“Se cumple un mes del partido más argentino que quizás hayas vivido. Uno que todos supimos conseguir. Tan argentino que desde el himno no nos callamos nada”, afirma una voz que acompaña las primeras imágenes, en las que aparecen los jugadores, el público y distintas escenas del partido.

El video intercala planos de Lionel Messi, el plantel y los hinchas.

El video publicado en la cuenta oficial de la Selección

La edición también muestra distintas jugadas del partido, entre ellas las acciones que terminaron en gol. La narración continúa con una aparente alegoría entre el primer gol inglés y la ocupación de las Islas Malvinas: “Seguramente se ponga en desventaja, con algo de injusticia. De esas que tanto estamos acostumbrados a sufrir”.

Luego, el video incorpora imágenes de archivo del Mundial de 1986 y una secuencia en la que se ven soldados argentinos.

“Porque, como ya sabemos, en este país todo siempre es cuesta arriba. Y si es argentino tiene drama, ¿viste? Tiene historia”, continúa la voz en off.

Durante gran parte del video se menciona el encuentro de 1986 REUTERS FILE PHOTO - X03763

“Tiene héroes que ya no están y gente que siempre está”, continúa el relato mientras se suceden esas imágenes. El video retorna luego al partido contra Inglaterra de este Mundial y muestra al público alentando. “Y te banca en todas”, sostiene la narración.

Más adelante hace una referencia más directa al partido: “Ganarle a Inglaterra 2-1. Igual que en el ’86. Con ‘Topo Gigio’ incluido”, se escucha en la narración.

La producción relaciona los partidos con la cuestión Malvinas Peter Robinson - EMPICS - PA Images

“Hacer lo que los argentinos mejor sabemos hacer. Juntarnos. Para hacer historia. Una vez más”, dice el video y muestra el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañado por el lema “Amantes del fútbol argentino”.

El encuentro contra Inglaterra

El partido del que se cumple un mes se jugó en el Atlanta Stadium. Empezó con la Argentina al frente con control de la pelota, aunque ya en el segundo tiempo, Inglaterra abrió el marcador a los 54 minutos, cuando Anthony Gordon empujó la pelota tras un centro desde la derecha de Morgan Rogers.

Ante la desventaja, el conjunto nacional adelantó sus líneas y acorraló a su rival contra su área. El arquero Jordan Pickford sostuvo la diferencia con atajadas ante Nicolás González y Alexis Mac Allister. El empate llegó a los 85 minutos con un tiro desde afuera del área de Enzo Fernández.

Así fue la remontada de Argentina ante Inglaterra en el Mundial desde la cámara del árbitro

A los 91 minutos, Messi mandó un centro luego de otro tiro en el palo de Mac Allister. En esa jugada apareció Lautaro Martínez para conectar de cabeza y decretar el 2-1 definitivo.

Con la finalización que marcó el árbitro Ismail Elfath tras 9 minutos extra, la Argentina volvió a derrotar a este seleccionado en los 90 minutos de un Mundial.

Tras la victoria, algunos jugadores levantaron una bandera que acercaron los hinchas donde estaba escrito el reclamo “Las Malvinas son Argentinas”, lo que referenció el conflicto histórico al que hace mención el video.