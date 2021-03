El Pato Fillol, defraudado con una actitud de Franco Armani: “Me dolió”

Ubaldo Matildo “Pato” Fillol y Franco Armani tienen en común que se calzaron los guantes para atajar tanto en River Plate como en la selección argentina y, si bien el exfutbolista tiene mayor trayectoria, sigue la carrera del actual arquero Millonario desde cerca y hasta alguna vez le envió su apoyo. Pero, según contó en Acá hay buen fútbol, “El Pulpo” dejó de contestarle los mensajes hace tiempo, una actitud que al campeón del ‘78 le “dolió”.

“Los voy a defraudar, no quiero hablar de Armani, con todo respeto lo digo, me sentí muy tocado por lo que pasó a mediados del año pasado, le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me lo contestó. Entonces a los 10 días le puse: ‘Franco, ¿leíste el mensaje?’, lo leyó y no me contestó. Me dolió”, contó el Pato al ser consultado por el actual guardameta de River.

Una de las tantas atajadas de Fillol en el Mundial '78

Los periodistas, sorprendidos, le preguntaron qué había pasado y el exarquero respondió: “Honestamente no quiero hablar de él. Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá. Pero paso, no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó contra el Palmeiras, no hablé con lo que le pasó contra Independiente. Perdoname, no voy a hablar de Franco”.

“Te noto con mucho dolor, Pato”, le comentaron desde Radio La Red. Fillol recordó que diez años atrás le había pasado algo parecido con el exarquero de River Juan Pablo Carrizo y agregó que ni siquiera sabía “los motivos” del enojo del jugador de la era del entrenador Marcelo Gallardo.

Franco Armani, el arquero de River en la era Gallardo Aníbal Greco - LA NACION

El Pato y el uno del Millonario se cruzaron una vez en una cena de la Fundación River “después de haber ganado todo”, cuando se tomaron una postal juntos. Sobre el episodio, el exfutbolista relató: “Estaba el Beto Alonso, Amadeo [Carrizo], yo y a 20 metros estaba todo el plantel de River. En un momento viene el fotógrafo y me dice, ‘Pato, te quiero hacer una foto con Armani’. Le dije ‘sí, no tengo problema, que venga, no hay problema’. Y me dice, ‘no digas nada, pero no quiere venir él’. ‘Vamos, no hay ningún problema’, le dije, me levanté y fui yo. Cuando me vio, todo bien. Y bueno, ahora todo esto”.

“Ahora, ¿no contestarle un mensaje de texto al arquero más grande de la historia argentina como el Pato Fillol?”, preguntó uno de los periodistas. Tras algunas acotaciones del panel, el campeón del ‘78 contó la razón por la que le había escrito a Armani. “Yo acá en San Miguel del Monte ayudo mucho, al hospital, a los bomberos, a todos, a mucha gente. Entonces, como él es un ídolo y la gente lo quiere mucho, dije ‘lo voy a llamar a Franco para ver si me puede dar una camiseta, que me la firme y hacemos una rifa’. En ese momento se lo iba a pedir para la filial de River de acá de Monte. (...) Y no pudo ser”, manifestó.

Fillol expresó que se sorprendió ante la actitud. “Mirá que no tengo nada yo con Franco, eh. Si me decís que me crucé, que cambiamos alguna palabra... pero no”, añadió. “Si mañana te escribe ‘Pato, soy Franco’, ¿le respondés o le bajaste la cortina?”, le preguntaron al ídolo. “No soy un tipo rencoroso, muchas veces he tenido en mi carrera deportiva ciertos enfrentamientos duros. Y pasó. En mi vida, en mi alma, no hay lugar para el rencor en absoluto. Más en este caso con Franco que no hubo nada tampoco”, declaró el exdeportista de 70 años.

Por último, se dirigió al arquero de River para explicarle por qué lo había llamado: “Era para eso, Franco, para hacer un bien. Soy un tipo humilde, no digo quién soy ni lo que hice. Yo digo lo que pasó y la verdad es que me dolió”.

LA NACION