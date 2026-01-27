Detuvieron a un prófugo por el robo que había sufrido un campeón del mundo

El 16 de marzo de 2024, Ubaldo Fillol, popularmente conocido como El Pato, sufrió un robo en su departamento del barrio porteño de Villa del Parque. Dos ladrones le robaron varias réplicas del clásico buzo verde que el arquero utilizó en el Mundial Argentina 78, cuando salió campeón con el seleccionado nacional. Dos meses después del golpe, uno de los delincuentes ya estaba procesado con prisión preventiva. Pero antes del juicio recibió una morigeración del arresto y fue declarado en rebeldía cuando no se lo pudo ubicar: en las últimas horas fue detenido y puesto a disposición del tribunal a cargo del debate.

Así lo informaron fuentes policiales. La detención estuvo a cargo de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad. El sospechoso tiene antecedentes por hurto y atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego.

Ladrones que le robaron a Pato Fillol

Las tareas para ubicar al sospechoso, identificado por fuentes judiciales y policiales como Mario Falconi, de 29 años, estuvieron a cargo de la Secretaría de Captura de Prófugos (Secap), conducida por Juan Pablo Bello y bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo del fiscal José María Campagnoli.

“Las pruebas incorporadas hasta el momento, valoradas conforme las reglas de la sana crítica, permiten realizar una reconstrucción de los hechos que, satisfaciendo el estándar de prueba que se exige en esta instancia, verifican la plataforma fáctica y jurídica que constituye la hipótesis de acusación”, había sostenido el juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno en mayo de 2024 al procesar al sospechoso.

Como se dijo, el robo del que fue víctima Fillol ocurrió el 16 de marzo de 2024. Ese día, a las 21.20, el exarquero había sido marcado cuando intentaba estacionar su Peugeot 2008 blanco en una calle de Floresta para ir a cenar a un restaurante.

Él estacionó, se bajó y no notó nada extraño. Pero el coche había quedado abierto. Los ocupantes de un Volkswagen Fox que se la habían puesto a la par lograron inhibir la señal de cierre centralizado y esperaron la oportunidad. Después de 20 minutos, sin llamar la atención, uno de los ladrones abrió el vehículo y sustrajo una billetera con documentación, tarjetas bancarias y las llaves del domicilio de Fillol, situado en un edificio de Villa del Parque.

En el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, se reconstruyó todo lo que sucedió el 16 de marzo de 2024, a partir de que Fillol estacionara su vehículo en Cervantes y Bahía Blanca, en Floresta. El trabajo fue hecho por detectives de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, a partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El Pato Fillol en el partido que la Argentina se consagró en el Mundial de 1978

“Uno de los ladrones abrió la puerta del vehículo, ingresó y sustrajo de su interior distintos efectos personales: una billetera, tarjetas bancarias, el título registral y las cédulas del automóvil, y las llaves del domicilio de la víctima. Esto resulta principalmente probado con las filmaciones de domos de la Ciudad -ubicados en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho- que fueron recabadas por la División Robos y Hurtos Sur”, sostuvo el juez en su resolución.

También, a partir de cámaras de seguridad privada, quedó registrado cómo los ladrones llegaron al edificio de Villa del Parque, donde Fillol tiene un departamento.

Uno de los ladrones ingresó con la llave que había sacado del auto. El otro se quedó como campana en la puerta, mientras simulaba hablar por teléfono.

“Los ladrones se apoderaron de varias camisetas verdes, todas réplicas del buzo verde de mangas largas con el número 5 que utilizaba Fillol cuando atajaba en la Selección”, afirmó el juez. La llegada y la retirada de los delincuentes quedó filmada por cámaras de seguridad.

El magistrado resaltó la reconstrucción que hizo la Policía de la Ciudad del recorrido del automóvil utilizado por los delincuentes desde antes y después del robo al exarquero mundialista.

La reconstrucción que hicieron los detectives de la División Robos y Hurtos Sur de la fuerza de seguridad porteña comenzó a las 20 del 16 de marzo pasado, con el VW Fox estacionado en Villa Lugano. Pocos minutos después, un joven que salió de un edificio se subió del lado del acompañante y el vehículo arranco.

A las 23.20, el joven que había sido filmado salir de un edificio situado en Julio Benítez al 4200, quedó registrado cuando regresaba.

“Solamente fueron dos personas que participaron de ambos sucesos [el robo de las llaves y la sustracción de las camisetas], pues de las filmaciones recabadas -que se utilizaron para reconstruir el recorrido efectuado por el vehículo- no se pudo observar que, en el trayecto de allí al lugar donde estaba estacionado el auto de la víctima, se hubiera subido otra persona”, afirmó el magistrado.

Las tareas investigativas determinaron que fue Falconi quien quedó registrado cuando salía del edificio y se subía al auto del lado del acompañante cuando empezó el raid criminal.

Cuando fue allanado su departamento se secuestró la documentación del VW Fox utilizado el día del robo. “En función de todo lo expuesto, entiendo que en este estadio existe mérito suficiente para, con el grado provisoriedad [sic] propio de esta instancia, tener por acreditada la acusación”, sostuvo el juez al procesar por hurto agravado al sospechoso.

El sospechoso prófugo por el robo en la casa del Pato Fillol fue detenido por la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

Como se dijo, fueron dos delincuentes que participaron del robo. Juan Mauricio Quintero Buendía estuvo prófugo hasta que la Secap logró detenerlo.

La rebeldía y la orden de captura de Falconi había sido dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 27 el 21 de marzo del año pasado. Ahora los dos sospechosos del robo que sufrió un campeón del mundo están a disposición de la Justicia.