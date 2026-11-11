El periodista acusado de generar el falso festejo de los hinchas de Rosario Central difundió el audio completo: “Hubo un error pero no provocó el ingreso de la gente, ya estaban adentro”

El video se viralizó enseguida: los hinchas de Rosario Central saltaron al campo de juego para festejar el campeonato de su equipo. Abrazaron a los jugadores y desataron una fiesta sin igual. Sin embargo, no sabían que estaban siendo víctimas de una información que no era tal. Desde las tribunas se había generado un rumor -falso- que señalaba que a Boca le habían anulado su gol contra Defensa y Justicia, cuando en realidad eso no había pasado. Finalmente, el Xeneize fue campeón y los canallas salieron en busca de quien había generado ese runrún. Y todos los cañones apuntaron a la transmisión de Jesús Emiliano por Radio 2 Rosario.

"Somos bicampeones", gritó el hincha de Rosario Central Eric Grennon

En el audio del relato, que luego se viralizó, se escuchaba cómo el periodista y su equipo, ante la demora del árbitro en convalidar el gol de Boca, gritaba: “Lo anuló, lo anuló”. La coincidencia de la frase con la imagen fue lo que provocó, para muchos, la invasión de campo y el falso festejo. Sin embargo, el propio Jesús Emiliano grabó un video donde explicó qué sucedió y brindó otra versión.

Ante cámara, el periodista se presentó y dio paso al audio completo de su transmisión. Allí se pudo escuchar que, antes de la frase “lo anuló, lo anuló”, ya se oye el ruido ambiente del Gigante de Arroyito donde se festeja un campeonato que finalmente no fue. Es decir: el periodista quería demostrar que el paso en falso no se originó por su relato.

“Ya la gente estaba adentro”

“Escuchaste correctamente. Esto está tomado de RadioCut, que es un archivo al que pueden asistir todos, cualquiera, no es de la radio, no está manipulado, ni tocado ni editado. Ahí escuchás perfectamente cómo estalla Arroyito y, después del estallido, con la gente ingresando al terreno, aparece el ‘lo anuló, lo anuló’. Eso es un error garrafal nuestro, pero que no provocó el ingreso de la gente. Nadie ingresó por eso. Ya la gente estaba adentro”, argumento el periodista y contó cómo sucedieron los hechos después. “Aparece el error, enmendado tres segundos más tarde”, señaló.

Acto seguido, destacó qué es lo que quería dejar en claro con su mensaje. “A mí lo que me interesa es la verdad, nada mas que la verdad. Está el enojo, la inquina, el reclamo, y los que utilizaron, provocando una fake, tomando un audio cortado donde omiten lo más importante: cómo estalló el estadio. El estadio primero estalló, escuchaste correctamente, y luego decimos desde la cancha de Boca lo que decimos. Que fue un error. Pero la gente ya estaba adentro”, apuntó.

“Fue un error que provoca una total angustia. En toda la transmisión no hubo un reclamo. El que lo escuchó lo tomó como un instante de lo sucedido. Fue un error y una rectificación al instante. Esto nos provoca dolor, tristeza, angustia. Y muchísimo reclamo que pasó a un lugar que no corresponde, de la descalificación total y de la amenaza, que es parte de este mundo de redes, de una crueldad que nos toca vivir a todos”, completó.

Finalmente, reiteró su pedido de disculpas envió un mensaje de aliento a los canallas: “Lo que le pasó a Central fue la tristeza de una derrota en el marco de un campeonato memorable, porque quien pelea muy arriba está siempre cerca de ganar. Central venía de ganar y siguiendo este recorrido volverá a hacerlo. Lo que sucedió fue producto de una fake, que nos pone a nosotros hoy como culpables de algo que no sucedió así. Todo aquel que está triste, le pido mil disculpas, pero la verdad sea dicha. Cuando sonó el ‘lo anuló’ la gente ya estaba adentro. Con mucho dolor, con mucho respeto y empatía, quiero saludarlos a todos, y a aquel que se sintió mal y ofendido le pido disculpas. Pero la gente no entró por lo que se dijo en la radio”.