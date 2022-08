El picante cruce entre Juan Román Riquelme y Federico Bulos sobre el futuro del entrenador de Boca Juniors

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y el periodista Federico Bulos, protagonizaron este martes en F90 (ESPN) un tenso intercambio. Según admitió, el dirigente estaba molesto por las supuestas declaraciones que había hecho el columnista sobre la conformación del cuerpo técnico del entrenador del primer equipo del conjunto xeneize, Hugo Ibarra.

Todo comenzó cuando el Negro le consultó al exfutbolista: “Román, para vos, como vicepresidente, y para el Consejo De Fútbol, Ibarra, es el entrenador definitivo, interino? ¿Cómo es?”. Con su habitual seriedad, el exjugador respondió lacónico: “Yo vivo con las cosas bien claras”, y luego lanzó al aire una pregunta: “¿Hasta cuándo tiene contrato Ibarra? ¿Hasta mañana o hasta fin de año?”, a lo que el cronista contestó: “Fin de año”.

Acto seguido, el exenganche le espetó a Bulos: “Entonces, las cosas están clarísimas. El que no las tiene claras, sos vos”. Sin mantener la compostura, el cronista le dijo al máximo ídolo de Boca: “Bueno, por eso te pregunto para que vos lo puedas aclarar”. Evidentemente molesto, Riquelme replicó: “Yo no tengo nada que aclarar. Para mí, ya está más que claro”.

Luego, Riquelme dejó en evidencia a qué se debía su molestia con Bulos, al comentarle: “Después, me dijeron que dijiste que no sabías cuál era el técnico de Ibarra”. “¿Yo?”, le repreguntó el periodista. Dubitativo, Román volvió a consultarle: “¿No sabías cómo conformaba el técnico de Ibarra hace un ratito, puede ser? Algo así”. En su defensa, el columnista le contó que no había hablado del cuerpo técnico, sino puntualmente de Ibarra.

Hugo Ibarra fue ratificado en su cargo por Riquelme "hasta fin de año" Fabian Marelli - LA NACION

En cualquier caso, Román siguió con su argumentación de por qué piensa que Ibarra tiene bien ganado su lugar en el banco de suplentes de Boca: “Viene dirigiendo nuestra reserva más de un año, ganó dos campeonatos. Lo tiene merecido donde está”. Allí, Bulos intentaba repreguntarle al entrevistado: “O sea, ¿vos proyectás el futuro de la Copa Libertadores con Ibarra?”. Haciendo caso omiso, el ex Villarreal, Barcelona, Boca y Argentinos agregó: “Todos los viernes juega la reserva eh, y ganó los dos campeonatos. Hizo méritos para estar en el lugar que está. Lo hace hecho muy bien”.

Posteriormente, Bulos insistió con su requisa: “Y está muy bien. ¿Vos lo proyectas para la Copa Libertadores del año que viene?”. Molesto, Román le pidió: “Pará pará, dejame terminar porque estoy hablando. Yo hablo, y después vos contestás. Si no, hablas vos sólo”. A su turno, Federico dijo: “Pero dejame preguntarte porque si no vos hablas de la reserva y está bárbaro... Bueno, te escucho”.

Por último, Bulos insistió con su pregunta inicial sobre si quiere que Ibarra sea el técnico de Boca en la Libertadores 2023. En ese momento, Román concluyó: “Nosotros queremos ganar mañana, no podemos pensar lo que va a pasar el año que viene. Pero te vuelvo a repetir, estamos muy contentos con el técnico que tenemos y con el plantel que tenemos. (...) Cada vez que tenemos la oportunidad de que un exjugador de fútbol tenga la suerte de dirigir nuestro club, nos hace poner muy felices. Tenemos que encontrar la misma regularidad de visitante que de local”.