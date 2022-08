Sebastián Vignolo dijo qué haría Boca si Agustín Rossi no renueva y El Chavo Fucks lo cuestionó

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, reveló este martes cuál sería la decisión del Club Atlético Boca Juniors en caso de que el arquero Agustín Rossi no arregle la renovación de su contrato con la institución xeneize. El vínculo que los une expira en junio de 2023. Sin embargo, es probable que, en caso de que eso ocurra, el portero dejaría de atajar en el primer equipo, y su lugar sería tomado por el suplente, Javier García.

Una vez que Vignolo terminó su comentario editorial, el animador aseguró: “Lo que estoy seguro es que Boca, de no arreglar con Rossi, no sale a buscar un arquero”. En ese momento, el periodista Chavo Fucks opinó: “Debería”. Luego, el columnista Cholo Sottile le repreguntó al Pollo si la Comisión Directiva tampoco buscaría un guardameta titular “más adelante”, tras lo cual el periodista contestó que, “por ahora, no sale a buscar un arquero”. “Y más adelante, creo que tampoco, porque creen que tienen bien cubierto el arco, más allá de Rossi, con (Javier) García, y con (Leandro) Brey. Dan muy buenas referencias”, indicó acerca del joven jugador proveniente de Los Andes.

A diferencia de Vignolo, el cronista identificado con Boca, Diego Monroig, sugirió que García podría atajar el próximo sábado en La Bombonera frente a Platense, pero que a partir de ahora, podría comenzar a “ponerse en órbita para contratar a otro arquero” que lo reemplace. A la vez, reveló que Rossi podría acercar una oferta en los próximos días, y la postura inicial de Boca sería no negociar, y que sea transferido a través de la ejecución de su cláusula de recisión, valuada entre 18 y 25 millones de dólares.

Respecto de la información de Vignolo, el exfutbolista Damián Manusovich acotó que “García rindió” en el arco de Boca cuando le tocó atajar. La frase del exjugador desató la furia de Fucks, quien estimó que “Boca no tiene que tener un arquero que rinda”, sino que “tiene que tener un arquero que pelee un lugar en la Selección”, un “tope de gama”, añadió.

Después, el relator le preguntó a Fucks si considera que Rossi “es un arquero que pelea un lugar en la Selección”. El comentarista deportivo estimó que podría pelearlo “tranquilamente”, y aprovechó para lanzar una chicana sin un destinatario explícito: “Algunos, en estos días, le estaban bajando el precio a Rossi”. Posteriormente, Sebastián profundizó el debate y le consultó a su compañero Federico Bulos si, en su opinión, Agustín “es más” que Franco Armani, algo que descartó por completo. “Armani es el número uno. Si me apuras, después del Pato Fillol, viene Armani”.

Agustín Rossi podría dejar de atajar en Boca un año antes de que termine su contrato Pool Argra - La Nación

En tanto, Fucks estimó que “Rossi fue mucho tiempo suplente de (Esteban) Andrada”, motivo por el cual “no peleaba por un lugar en la Selección”. Por otro lado, Bulos consideró que, entre Rossi y García, no observa “tantas diferencias” de nivel, a diferencia de Fucks y Daniel Arcucci, quien consideró que Agustín es mejor que Javier. Por otra parte, Vignolo anticipó que Boca dará por terminadas las negociaciones, y que “va a comunicar que Rossi dejara de ser arquero a partir del año que viene”.