El insólito motivo por el que Agustín Almendra habría decidido no renovar su contrato con Boca Juniors: “Se quedaron dormidos”

El conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, reveló este miércoles, junto a su compañero Martín Costa, las razones detrás de la decisión del futbolista de Boca Juniors, Agustín Almendra, de no renovar su contrato con la institución xeneize, que vence en junio de 2023.

Mientras analizaba el conflicto contractual entre el arquero Agustín Rossi y el club de la Ribera, Closs irrumpió con esta información, quince días después de que se conociera que el jugador de 22 años decidió no continuar en el club después de junio de 2023. “Hoy me contaron lo de Almendra. Yo sé que Martín Costa sabe cómo fue lo de Almendra”, comenzó diciendo el relator. Luego, el columnista acotó: “No fue como finalmente se contó”. “No fue como cuentan todos”, agregó el animador.

Después, Closs pasó a explicar que Almendra tomó la determinación de no continuar en el conjunto azul y oro por “una situación” que le tocó vivir. Y agregó: “Casi como que lo indujeron”. Al mismo tiempo, el periodista de 52 años señaló que, incluso, “Almendra quería seguir jugando en Boca”. En tanto, Costa añadió: “Almendra estaba esperando el gesto que a él le habían prometido que era: se va Battaglia, y era cantado que se sumaba a la Primera”.

Agustín Almendra, en uno de sus últimos partidos con la camiseta de Boca Télam

A la hora de dar los detalles del escenario que desencadenó en la decisión de Almendra, Closs precisó que “alguien le dio un horario para encontrarse a charlar” a Agustín, “y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido”. Por supuesto, “eso no le gustó” al futbolista “porque lo dejaron plantado como un par de horas largas”. Acto seguido, el periodista Esteban Edul le consultó al animador si el dirigente “se quedó dormido de verdad”, a lo cual, con criterio, el narrador respondió: “No sé, no estaba durmiendo con esa persona”.

El conflicto que marginó a Almendra de la Primera de Boca

A comienzos de este año, en febrero de 2022, Almendra discutió fuerte con el director técnico Sebastián Battaglia en un entrenamiento, tras lo cual, el entrenador decidió separarlo del plantel profesional. “A vos te arman el equipo” fue la frase que el juvenil habría dicho al DT, y desencadenó en la determinación que tomaría el León.

Meses después, mientras jugaba en Reserva, el futbolista hizo un pedido de disculpas público al técnico, quien de todas formas, se mantuvo firme en su decisión. “Yo ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que la verdad que se hace denso. Y sinceramente no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones..., lo vuelvo a repetir, fui claro en mis declaraciones cuando hablé en su momento, así que no tengo por qué volver a aclarar otra vez las cosas”, dijo el por entonces responsable del primer equipo.

El mensaje de Agustín Amendra para Sebastián Battaglia

Tras la salida del entrenador Sebastián Battaglia, se presumía que el volante iba a volver a jugar en Primera. Sin embargo, una operación en su tobillo lo mantiene marginado de la actividad. Todavía no se dio a conocer la postura que adoptará el club en cuanto a la continuidad deportiva del mediocampista hasta que termine el acuerdo que lo une con Boca.