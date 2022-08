Leo Paradizo estalló por la llegada de Sergio “Chiquito” Romero a Boca: “No es ético”

El columnista de F12 (ESPN), Leo Paradizo, estalló este miércoles por la llegada del arquero Sergio Romero a Boca Juniors. El periodista, confeso hincha de La Academia, no ocultó su fastidio por las declaraciones de “Chiquito”, en las que aseguró que el conjunto xeneize es el equipo “más grande de la Argentina”. Asimismo, reprobó su actitud de haber elegido al club de La Ribera por sobre la institución donde se formó.

En primera instancia, indicó que “está bien” que se haya entrenado en el predio de Racing, por tratarse de su lugar de origen, pero “lo que vino después es lo que genera fastidio”. “Fueron treinta días, no fueron dos o tres prácticas. Un mes completo de entrenamiento, donde se puso a punto físicamente”, agregó.

A su vez, explicó que “hace una semana atrás, Romero le dio una charla a las inferiores de los pibes de Racing como referente, hablando del sentido de pertenencia”. “En el mientras tanto, él hablaba, una semana después, firma con Boca”, denunció. Asimismo, señaló que el portero y los dirigentes de Racing “charlaron” la posibilidad de que arribara al club en este mercado de pases, “pero no coincidían los tiempos de los dos”,

Sergio Romero en Boca TŽlam

En tanto, Paradizo afirmó que “Romero les dijo a los dirigentes de Racing que quería seguir en Europa, no que se iba a Boca, y Racing no necesitaba otro arquero ahora”. Y se preguntó: “Faltan tres semanas para el cierre del libro de pases en Europa. ¿Tanto cambió la situación?”. En declaraciones al canal oficial de Boca, el subcampeón del mundo en Brasil 2014 contó que sus hijas le pidieron quedarse a vivir en el país.

Luego, el cronista dijo que “a los dirigentes de Racing les dijo que quería ir a Europa”, tras lo cual, el conductor Mariano Closs le espetó: “Es un pensamiento muy de fanático eso, Leo”. Incrédula ante la postura de su compañero, la periodista Luciana Rubinska acotó: “Es muy fuerte lo que está pasando”.

Después, Paradizo señaló que el hecho de que haya elegido Boca y no otro club “agrava” la situación. “Previamente, dijo que había rechazado un par de ofertas de la Premier, la liga más competitiva del mundo . Sabe que Racing en el corto plazo va a necesitar un arquero. Si tu sueño es volver a Racing, andá a la Premier, y en un año tenés las puertas abiertas para volver a Racing”.

Sergio Romero posando tras la firma del contrato con Boca en uno de los arcos de la Bombonera Prensa Boca

Irónicamente, Rubinska comentó: “No lo puedo creer”, mientras que, también con sarcasmo, Closs añadió: “¿Le tiene que decir al Newcastle: ‘¿no me anotás tres meses?’”, y consideró que “Racing tendría que hacer en enero esto que hizo Boca rápidamente. Se tiene que adelantar a lo que va a pasar con Rossi. Racing se tenía que adelantar a lo que va a pasar con Gómez o con Arias. No contratarlo dentro de un año”. Visiblemente enojado, y ofendido, Paradizó llegó a la conclusión de que “quiere atajar en Boca, no en Racing”. “Esa es la realidad”, cerró.

Por último, Paradizó pidió: “¡Que no vendan humo! Cada uno, tiene la posibilidad de elegir en qué lugar estar, pero después, en el discurso público, no les tires flores”. Allí, Esteban Edul contó: “Si a las 12 del mediodía te estabas entrenando en el predio Tita, y lo hiciste durante un mes, ocho hora después porque la conferencia fue a las ocho, no podés salir a decir que sos hincha, pero ahora va sal club más grande, porque es hiriente”. En ese momento, Paradizo acotó que “no es ético” lo que hizo Romero.

Además, acusó al entorno de Sergio de querer “instalar” que Racing “nunca lo fue a buscar en 15 años”. “¿Sabés la cantidad de veces que Diego Milito como manager lo llamó para abrirle las puertas para que venga al club? Es mentira”, concluyó sobre las declaraciones de Eliana Guercio.