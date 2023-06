El polémico posteo de Arsenal de Sarandí en alusión a la condena de Sebastián Villa

escuchar

Este viernes se conoció la sentencia por violencia de género para el futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa y, desde las redes sociales de Arsenal de Sarandí, compartieron un picante posteo a pocas horas de conocerse el veredicto de la justicia.

Este jueves, en la previa a conocerse la sentencia para Sebastián Villa, Arsenal recibió a Boca Juniors por la decimonovena fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, y se impuso 1 a 0 con gol de Joaquín Pombo. Pese a la causa en su contra, el jugador colombiano disputó el partido en el que su equipo dirigido por Jorge Almirón no pudo torcer el marcador.

El picante posteo de la cuenta de Arsenal de Sarandí tras la sentencia a Sebastián Villa Instagram: @ArsenalOficial

El día siguiente el Juzgado Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora dio a conocer que Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión por ser culpable de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en 2020.

En este contexto, la cuenta de Twitter oficial de Arsenal compartió una imagen del festejo del gol del equipo en la victoria de este jueves junto al siguiente texto: “Preso de tu ilusión vas a bailar; A bailar, bailar... ¡Buen comienzo de fin de semana!”.

La publicación del Twitter de Arsenal de Sarandí Twitter: @ArsenalOficial

Un fragmento de “Un ángel para tu soledad” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que no pasó inadvertido, sobre todo por la primera palabra, ya que, precisamente, Villa fue condenado a prisión aunque no irá a la cárcel. Esto es porque el tribunal determinó que la ejecución sea condicional con costas, es decir, que no será de cumplimiento efectivo y deberá pagar los costos del proceso judicial.

A los pocos minutos, el posteo de Arsenal superó más de 25 mil likes y fue citado por más de 2500 personas. Distintos usuarios compartieron reacciones y comentarios adhirieron al mensaje.

La reacción de Sebastián Villa al escuchar la condena en su contra

Junto a su abogado, Martín Apolo, y acompañado por tres amigos y su representante, Rodrigo Riep, Villa escuchó atento y serio el veredicto, y luego se retiró de la sala de audiencias. Si bien en un momento se lo pudo ver con lágrimas en los ojos, el futbolista se mantuvo inmutable mientras escuchaba la condena en su contra.

Durante la lectura del veredicto no estuvo presente de manera física ni virtual la denunciante Cortés, quien consultada al respecto prefirió no participar de la audiencia, según informaron desde la secretaría del juzgado.

Con lágrimas en los ojos, el delantero escuchó este viernes la condena en su contra. “Condenado a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real, con lesiones leves calificadas por el vínculo en el contexto de violencia de género”, leyó el tribunal.

Sebastián Villa fue encontrado culpable y condenado a dos años y un mes

En sus últimas palabras, el delantero “xeneize” había asegurado que es “inocente” y que “nunca le haría daño a Daniela”. “Lo que tengo para decir es que nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente. Soy una excelente persona, un buen hijo, un buen hermano. Soy inocente, creo en Dios y creo que todo va a salir bien, de la mejor manera”, sostuvo días antes de conocer la sentencia.

