La reacción de Oscar Ruggeri ante la condena a Sebastián Villa

Este viernes, el futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue condenado a dos años y un mes de prisión, de cumplimiento condicional, en el juicio donde se lo acusó de ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020. El veredicto tuvo lugar al mismo tiempo que transcurría el programa deportivo F90 (ESPN), del cual participa el exjugador Oscar Ruggeri, quien reaccionó ante el evento en vivo.

Tras escuchar la sentencia, y conocerse que Villa fue declarado culpable por violencia de género, Oscar Ruggeri preguntó cuál será la postura que tomará la institución donde juega el colombiano en relación a su futuro. “¿Cómo se resuelve? ¿Cómo resuelve el club cuando condenan a un jugador o a un trabajador?”, quiso saber.

Luego, el conductor Sebastián Vignolo anticipó que, “en algunas horas, Boca va a emitir un comunicado”. Además, indicó que, en relación a la causa judicial, el club “esperaba el tiempo de la justicia”, que finalmente se expidió. En ese sentido, según informó tanto el periodista, como sus colegas Diego Monroig y Augusto Cesar, el delantero, de 26 años, no jugará más en el primer equipo del conjunto xeneize.

Asimismo, Vignolo explicó que Villa se seguirá entrenando, “va a seguir cobrando por los honorarios, va a recibir su ropa para entrenar, pero sale del circuito; lo tiene, pero no cuenta con Villa para seguir jugando”.

A la vez, Vignolo advirtió que la decisión no compete a los dirigentes responsables del fútbol de Boca, sino a otras áreas. “Acá ya no pasa por un tema del fútbol, de quienes manejan el fútbol. Es un tema institucional. No es un tema del fútbol”, dijo, y fue respaldado por Ruggeri, quien acotó: “No es que pierden a un jugador”. “No es un tema que lo tienen que resolver quienes manejan el fútbol, esto lo tiene que resolver Boca, que no es solo futbol”, continuó Vignolo.

Más adelante en el programa, Augusto Cesar informó que Boca “no le va a rescindir el contrato” a Villa. “Se va a seguir entrenando con la Primera; veremos si con el grupo o aparte. Ahora, la decisión es que no juegue más”, repitió. Después, el cronista aseguró que Boca aprovechará “la ventana del mercado de pases” para transferir al jugador “como sea”. “Tal vez, no por el dinero que hubieran querido en algún momento”, explicó.

Sebastián Villa

Allí, el Chavo Fucks citó a Arabia Saudita como posible destino del extremo, tras lo cual, Ruggeri puso un manto de realidad. “Pero no es fácil, no es sencillo”, indicó, habida cuenta de la pena judicial que pesa sobre Villa. Por último, Augusto Cesar explicó que el futbolista seguiría entrenando con el equipo de la Primera División, con la diferencia de que no va a ser tenido en cuenta por el entrenador Jorge Almirón.

La jueza Claudia Dávalos, a cargo del juzgado correccional número 2 de Lomas de Zamora, determinó este mediodía que Villa sea “condenado a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en el contexto de violencia de género”.

