El posteo de Alpine tras los resultados de Colapinto y Gasly en el Gran Premio de Bahréin

La escudería Alpine publicó este domingo una imagen tras los resultados de sus dos pilotos en el Gran Premio de Bahréin, donde Franco Colapinto terminó 13.º y su compañero, Pierre Gasly, quedó en el 16.º. “Una tarde complicada en Malasia”, escribieron desde la escudería francesa en su cuenta de la red social X.

Si bien el argentino largó desde el puesto 21° y avanzó ocho posiciones durante la competencia, no logró sumar puntos en esta edición. Algo similar ocurrió con el francés, quien largó en la 9ª posición y terminó siete puestos por detrás.

El posteo de Alpine X

En otra publicación en sus redes sociales, Alpine compartió un video de sus pilotos tras la carrera. “Lo dieron todo, pero hoy no pudo ser”, dijeron en el posteo junto con un emoji de corazón roto. En las imágenes se los podía ver en el paddock, tras terminar el circuito.

Gave it their all, but it wasn't to be today 💔 pic.twitter.com/tsRVYPjqiN — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 4, 2026

“No es el resultado que esperábamos, pero seguimos siendo positivos”, adelantaron en otro posteo en el que ambos corredores se mostraron riéndose y explicaron lo que sucedió durante la carrera que estuvo marcada por la lluvia y las malas condiciones climáticas.

Not the result we wanted, but we're remaining positive 🙌



Pierre and Franco recap our Sunday at the #BahrainGP 🏁🗣️ pic.twitter.com/XplY9IhJez — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 4, 2026

Colapinto ya había hablado sobre lo sucedido una vez terminada la carrera y se quejó de la elección de largar con neumáticos blandos que hizo su equipo. “Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, el auto no salía para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta”, marcó el pilarense.

Los organizadores del circuito confiaron en que la pista se iba a secar tras la lluvia, pero no fue así y el piloto argentino sufrió desde la largada, al igual que otros corredores. “Había que tomar muchos riesgos para ir para adelante con las gomas lisas. No tomé tanto riesgo. Íbamos muy lento. No había chances; es lo que hay. Con las gomas lisas tuvimos muy buen ritmo, pasé a varios autos que venían adelante mío. Eso es positivo para el futuro, pero es una pena que nos haya costado tanto esa decisión. Creo que si no hubiera sido una buena carrera”, se lamentó.

Sumado a esto, Colapinto ya había comenzado la carrera con una penalización de 15 puestos en la largada, entre el incidente de la semana pasada en Bakú y los cambios que se hicieron en el motor durante la qualy.

“Al final, no había muchas chances en el trencito con las gomas nuevas. Fue una tarde muy difícil. Obviamente, no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. La pista no se secó nunca; es increíble, no entiendo; es mucha mala suerte. Hay que laburar para el futuro y para que cuando pase de vuelta decidir mejor”, afirmó Colapinto en declaraciones a ESPN.

Finalmente, el podio del GP de Bahréin (trasladado a Malasia por la guerra en Medio Oriente) fue para Max Verstappen, quien logró así su primera victoria del año. Por detrás quedaron Kimi Antonelli, de Mercedes, y Lewis Hamilton, con Ferrari.