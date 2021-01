El entrenador del Nantes, Raymond Domenech dijo que ficharía a Diego Maradona, "pero está muerto"

Raymond Domenech, entrenador del Nantes de Francia, fue consultado en conferencia de prensa sobre posibles refuerzos de su equipo, de cara a la segunda mitad de la temporada y dijo que "ficharía a Diego Maradona, pero está muerto".

Tras diez años sin dirigir, el Nantes, ex equipo de Jorge Burruchaga, entre otros argentinos, el ex entrenador del seleccionado francés volvió a la dirección técnica con polémica, igual que cuando dejó temporariamente la actividad.

En aquel entonces, tras el fracaso en el Mundial Sudáfrica 2010, donde los galos fueron eliminados en primera ronda, tuvo enfrentamientos con referentes del equipo como Nicolas Anelka, Thierry Henry y Robert Pires, a quien no llevó a la Copa del Mundo por ser escorpiano. "Los Escorpio acaban matándose entre ellos", dijo.

En el Nantes, los hinchas criticaron su llegada y a su primer entrenamiento fueron con parlantes, de donde salía música de circo, en crítica también al presidente del club, Waldemar Kita.

"No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas finalmente definió el futuro y se va a Brest, por lo que no es jugador del Nantes. Estaré muy comedido para hablar de posibles refuerzos en enero. Me gustaría fichar a Maradona, pero está muerto", dijo Domenech