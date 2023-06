El repudiable momento que sufrió en vivo una periodista en la previa del partido de Colombia contra Irak

escuchar

En la tarde del viernes, la selección de Colombia se enfrentó cara a cara con Irak en el marco de un partido amistoso que tuvo lugar en la ciudad española de Valencia. Como era de esperarse, el evento convocó a cientos de hinchas de ambos países, quienes no dudaron en reunirse en las afueras del Mestalla para demostrarle su apoyo a los jugadores. En la previa al encuentro, la alegría del evento fue opacada por la repudiable actitud que un fanático de la Tricolor tuvo hacia Gemma Soler, una reconocida periodista española que cubría el minuto a minuto del evento.

El repudiable momento que vivió una periodista en la previa del partido de Colombia contra Irak

El 16 de junio por la tarde, las calles de Valencia se vieron invadidas por una multitud de hinchas vestidos de amarillo, rojo y azul que no dudaron en ir a alentar a la selección colombiana en el partido contra Irak. Pese a tratarse de un amistoso, sirvió a modo de preparativo de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial 2026. Las mismas iniciarán en septiembre de este año y para Colombia significan una nueva oportunidad de participar en la Copa del Mundo tras quedar fuera del Mundial de Qatar.

Aunque el primer tiempo pasó sin penas ni glorias para ambos equipos, finalmente la victoria se la llevó el conjunto colombiano cuando, a los 35 minutos del segundo tiempo, el ex Racing Mateo Cassierra anotó el gol que les dio el 1-0 final.

No obstante, el triunfo no fue el tema más comentado del día ya que, en los minutos previos a que los jugadores salieran a la cancha, la periodista española Gemma Soler vivió un incómodo y repudiable intercambio con un hincha colombiano en plena transmisión en vivo. El momento no solo se vio en diferentes partes del mundo, sino que no tardó en volverse viral, desatando el enojo de parte de la audiencia.

Todo sucedió cuando Soler se encontraba en las puertas del Mestalla rodeada de personas haciendo eco de la emoción que se sentía en la calle. Mientras hablaba y antes de que pudiera terminar la oración, un hombre la tomó del cuello y le acercó bruscamente el rostro al suyo en un intento de darle un beso sin su consentimiento.

El descargo de Gemma Soler tras el tenso momento que vivó con un hincha de Colombia

En un principio, la comunicadora cedió levemente creyendo que el hombre en cuestión quería hacerle una consulta, pero al darse cuenta de lo que pasaba, le dio un empujón y lo sacó rápidamente del círculo en el que se encontraba. Aunque decidió continuar con la nota, se mostró tensa e incómoda por la secuencia en la que se vio atrapada.

Horas después, con el fragmento ya viralizado, la misma Gemma hizo su propio descargo a través de su perfil de Twitter. “Espero que el burro este se vea y le caiga la cara de vergüenza”, escribió, junto a la filmación.

Y, en otra publicación, disparó sin filtro: “Si alguien conoce al impresentable, le dicen de mi parte que la próxima vez que tenga ganas de dar un beso sin consentimiento se amorre a un vertedero de estiércol”. Al mismo tiempo, su perfil se llenó de mensajes de pedidos de disculpa de otros colombianos quienes, avergonzados por la situación, le aseguraban “que no todos” son “unos idiotas”.

LA NACION