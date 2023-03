Estuvo en el Mundial de Qatar y vende arena de la playa por $10.000 con un insólito aviso: “Pudo haberla pisado Messi”

escuchar

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que los argentinos recordarán por siempre. La camiseta albiceleste logró su tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022 y la alegría aún persiste entre los hinchas de la selección nacional. Muchos ciudadanos vivieron en vivo aquel último partido contra Francia desde Doha, donde viajaron para ver de cerca al plantel dirigido por Lionel Scaloni. Uno de estos hinchas afortunados, decidió llevarse un recuerdo de la experiencia y ahora lo puso en venta a través de las redes sociales con un insólito aviso, relacionado con el capitán del conjunto nacional. “Es de al lado de los camellos”, aseguró.

Tras la consagración de Argentina como campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, los hinchas celebraron la tercera estrella en sus camisetas. Los festejos en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, los tatuajes con la copa de la FIFA o el rostro de Lionel Messi hicieron notar la alegría de los más futboleros. A Jorge Battagliotti, un periodista oriundo de Santa Fe que viajó a Doha, se le ocurrió guardar como recuerdo de aquel triunfo arena del país donde el conjunto nacional se consagró como campeón.

Vende arena de Qatar a 10 mil pesos la botella de medio litro Twitter: @jbattagliotti

Battagliotti regresó a la Argentina tras superar el control de aduana con arena de playa de Qatar y, tres meses después, decidió que sería buena idea sacar rédito económico de este recuerdo. “Vendo arena de Qatar, traída del Mundial 2022 donde Argentina salió campeón”, anunció a través de su cuenta de Twitter. E hizo una insólita advertencia: “Pudo haberla pisado Messi o Scaloni”. El usuario @jbattagliotti señaló que el precio es de 10 mil pesos por la botella de medio litro.

El usuario mostró sus recuerdos de Qatar Twitter: @jbattagliotti

Según relató el usuario en Radio 2 de Santa Fe, recogió la arena el 16 de noviembre de 2022 y pensó que sería un lindo recuerdo para mantener cuando el evento terminara. “Junté dos bolsas de arena de playa y fueron como tres kilos. El encargado de seguridad [en el aeropuerto] me dijo: ‘¿Y esto qué es?’. No sé si me entendió o le pareció que era poca cantidad, pero me lo dejó pasar”, aseguró.

Un tatuaje fallido: “¿Alguien lo conoce?”

En medio de la alegría por la consagración de Argentina como campeón del Mundial de Qatar 2022, por tercera vez en su historia, muchos fanáticos se tatuaron la copa del mundo o incluso plasmaron en su piel algunas referencias a los jugadores de la selección albiceleste. Fue el caso de una mujer que escogió el nombre del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, pero no salió como esperaba.

Se hizo un tatuaje del Dibu Martínez, pero cometieron un terrible error (Foto: Twitter @chapameelcuerno)

Y es que el tatuador se equivocó y escribió Dibu Fernández, en lugar del apellido original del arquero. “¿Alguien lo conoce?”, cuestionó la propia afectada, que añadió bajo el nombre un dibujo de unos guantes, la bandera y las tres estrellas. Instantes después, la usuaria relató cómo solucionó la equivocación: así, sumó a su diseño la sombra de un arquero sobre el nombre erróneo y escribió el verdadero del marplatense en un costado.

La mujer que se tatuó "Dibu Fernández" tapó el error (Foto: Twitter)

