Vincularon a Santiago Maratea con el consumo de drogas y salió al cruce: “Esos son sus vicios, no los míos”

El nombre de Santiago Maratea generó gran repercusión en los últimos años debido a su gran popularidad en las redes sociales, donde comenzó relatando sus vivencias hasta que ganó fama por sus colectas de dinero, en las que apela a sus seguidores para aportar dinero para distintas causas. Pero este reconocimiento también le vale ser el centro de atención de las críticas. Y recientemente se lo vinculó con el consumo de sustancias ilícitas.

En las últimas semanas, Santi Maratea se volvió el centro de atención al lanzar una nueva colecta, pero en contraposición de otras en las que involucró cuestiones médicas o causas sensibles, la lleva a cabo para recaudar 22 millones de dólares para pagar la deuda que tiene el club Independiente. Involucrar al fútbol y comunicar que se quedaría con el 5% de lo recolectado le vale críticas.

Santi Maratea sigue adelante con su colecta para Independiente Ricardo Pristupluk - Ricardo Pristupluk

En esta línea, el influencer reveló que atravesaba momentos de mucha violencia hacia él, por lo que pidió calma y aseguró que seguiría con su colecta. Sin embargo, recientemente, volvió a hacerse eco de lo que se habla de él, en esta ocasión en Twitter, donde su nombre se volvió tendencia.

“Hay un rumor en Twitter que es muy bueno. Dicen que me hice los dientes por tanto tomar falopa. Re de falopero pensarlo así y es que no me conocen”, expresó frente a cámara en Instagram. “Cualquier persona que me conoce sabe que mis dientes son prestados porque tuve un accidente en Los Ángeles. Accidente quiero decir que me tiré andando con patines por una barranca. El accidente soy yo tomando malas decisiones y me la puse y me rompí todo el comedor”, continuó al referir al hecho que vivió en 2015 en Estados Unidos, cuando viajó con la esperanza de conocer a la conductora Ellen DeGeneres, de la que es fanático.

Santi Maratea habló de la marihuana y otras drogas y fue contundente: "Quieren creer lo contrario"

Acto seguido, el influencer indicó que ya en reiteradas oportunidades aclaró que él no consume “falopa”, en referencia a la cocaína, pero no dudaba en repetirlo. ”Ya sé que hay gente re dura que quiere creer lo contrario pero no, eso son sus vicios, no los míos, yo tengo otros. Cada uno con lo suyo”, agregó sin entrar en detalles sobre cuáles serían sus “vicios”.

No conforme a lo relatado, no dudó en continuar con las aclaraciones: “A la gente que me sigue hace mucho les aclaro que sigo sin probar ninguna droga salvo la marihuana. Esto lo digo hace mucho porque la gente cree que como yo cuento que fumo marihuana, sobre todo cuando era más chico y era más polémico, y como yo no la careteaba, la gente piensa que yo me drogaba con un montón de cosas y no contaba, pero no, yo cuento todo”.

Por último, reiteró que nunca probó ninguna otra droga que no sea la marihuana y que a pesar de tratarse de una postura que expresó hace tiempo, considera pertinente repetirlo.

