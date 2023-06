Santi Maratea recordó el beso que se dio con Lali Espósito y descubrió un detalle: “Es una señal”

escuchar

Este martes, la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró como “inscripto y legal” al fideicomiso que está llevando adelante Santiago Maratea para pagar las deudas del Club Atlético Independiente. Tras la conferencia de prensa, el influencer volvió a sus estrategias para seguir recaudando dinero mediante las redes sociales y recordó una anécdota con Lali Espósito, la cual tomó como una “señal” para los hinchas.

Este miércoles, el influencer decidió brindar con una cerveza con los más de 3 millones de seguidores que tiene en Instagram para celebrar cómo venía la colecta de dinero para saldar las deudas de Independiente y que el club no corra riesgo. Sin embargo, durante la jornada se topó con un recuerdo del año pasado.

Santiago Maratea celebró el avance de la colecta por Independiente Instagram: @santimaratea

“El día venía normal hasta que mi teléfono me recordó una foto”, señaló el influencer en una selfie en la que se mostró serio. En la historia siguiente mostró el apasionado beso que se dio con la cantante Lali Espósito en un show del Disciplina Tour.

Santiago Maratea y su beso con Lali Espósito Instagram: @santimaratea

Santiago Maratea tomó la captura como una “señal” para los hinchas de Independiente porque en ese show estaba vestida de rojo. “Cuando vi la foto con Lali, ¡qué beso que nos dimos! Pará, todo bien, frenemos un poco y recordemos el beso que nos dimos, ¿te estoy diciendo repitamos? Bueno, a ver... uno dice muchas cosas. Sí”, señaló con algunas carcajadas.

Santiago Maratea recordó el beso con Lali Espósito

“Lo importante es otra cosa. Vi la foto y primero recordé y después dije ‘bol... tiene un vestido rojo’. Todo rojo, amigo, todo rojo, ¡es una señal! Es una clarísima señal de que te deberías sumar a la colecta para el Rojo. Se une todo con todo, la vida es así”, concluyó el influencer.

Lali cumplió su promesa y besó a Santi Maratea

En aquella oportunidad, la cantante y el influencer se unieron para ayudar a una institución conocida como Hotel Gondolín, el lugar elegido por mujeres trans de todo el país para vivir de manera segura y que, en su momento, habían sufrido un violento ataque que arruinó parte de las instalaciones y generó inseguridad entre sus habitantes.

Entonces los protagonistas decidieron que si lograban 25 millones de pesos propuestos por el influencer para ayudar a la institución a través de las donaciones de sus seguidores, ellos se besarían en el show del Movistar Arena.

La gente donó el dinero necesario y en el show de Lali Espósito se subió Santiago Maratea para darse un apasionado beso que fue aplaudido por todo el público.

Santi Maratea y una insólita idea para la colecta de Independiente: “Me hago cargo de lo que digo”

En la noche del lunes, horas antes de que el influencer se sentara en la conferencia de prensa junto a los representantes de la IGJ, utilizó sus historias de Instagram para anunciar que hablaría públicamente y, a su vez, motivó a sus seguidores a seguir donando para alcanzar el marcador de 900 millones de pesos. Para esto, les hizo una tan inesperada como irreverente propuesta.

Minutos después de anunciar la conferencia de prensa, comentó que la colecta ya había llegado a los $875.912.774. Dicho eso, admitió: “Tengo un sueño. Quiero llegar a la conferencia de prensa con 900 millones recaudados. Sería épico ¿No sería increíble anunciar que llegamos a ese monto? Solamente 750 personas tendrían que poner 32 mil pesos”.

Una vez establecida la cantidad necesaria para alcanzar el dinero, sumó creativas ideas para que, quienes no tienen ese monto, puedan juntarlo de forma veloz. “Si no podés (donar) 32 mil pesos y no llegas, tengo ideas. Idea número 1: Si alguien te debe esa plata y no la querés reclamar... Este es un buen momento para poner las cosas en su lugar y pedirla. Si sos ese caso: mandale esta historia. Es la excusa perfecta”, comenzó.

Y agregó: “Segunda idea: si hace poco cumpliste años y nadie te regaló nada, enviá este video. Si ya pasó y el regalo no llegó, podés decir que pongan 32 luquitas para el Rojo”. No obstante, fue la última opción la que se robó la atención, ya que sugirió: “Vendan nudes. Me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo... Lo van a levantar en todos lados... Si no tenés 32 lucas, le mandás esta foto a ese pibe o piba que es re pesado que te viene pidiendo nudes hace meses y le mandas esta Historia”. Finalmente, compartió los links de Mercado Pago correspondientes para realizar las donaciones.

LA NACION