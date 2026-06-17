El secreto más preciado de Alexis Mac Allister para tener un buen descanso y poder rendir en la selección argentina

En el fútbol de alta competencia, los detalles son los que marcan la diferencia. La alimentación, la preparación física y el descanso forman parte de una rutina cada vez más importante para los deportistas de élite. Alexis Mac Allister, una de las figuras de la selección argentina en el Mundial 2026, conoce bien esa realidad y reveló en una entrevista cuál es el hábito que considera fundamental para mantener un buen rendimiento dentro de la cancha.

Lejos de tratamientos complejos o fórmulas imposibles de costear, el volante explicó que gran parte de su bienestar está relacionado con una rutina nocturna que combina escritura, reflexión, respiración y meditación antes de irse a dormir. Según contó en una charla para el canal de YouTube del exjugador de rugby, Agustín Creevy, estos hábitos le permiten relajarse, desconectarse de las exigencias diarias y conseguir un sueño más reparador.

Alexis Mac Allister fue uno de los jugadores titulares en el primer partido de Argentina en el Mundial 2026 (Foto: Instagram @alexismacallister)

“Siento que me voy a dormir mucho más relajado, que duermo mejor. A las ocho ya arranca toda la sesión de lectura, de escribir. Lo que me pasó en el día lo escribo, lo que voy a hacer mañana o algo que no sé. Cualquier cosa ya me relajo y a las diez, diez y media estoy durmiendo. También hago muchas respiraciones y esas cosas. Veinte minutitos, media hora también de respiraciones o más una meditación”, relató.

A su vez, con la llegada de su primera hija, Alaia Mac Allister, los horarios para dormir del jugador de Liverpool F.C. también se vieron modificados. Por eso, en más de una oportunidad remarcó su necesidad de sentirse con energías para compartir más tiempo con la pequeña.

Al convertirse en papá, Mac Allister decidió cambiar aún más sus horarios de sueño para poder estar pendiente de ella (Foto: Instagram @alexismacallister)

“Tengo el panel con luz roja y unas botas que me pongo. Una vez que se hace de noche afuera, el cuerpo empieza a generar la melatonina, pero si igualmente tenés las luces de tu casa apuntándote, vos le estás inhibiendo al cuerpo esa generación. Y además tengo las botas porque la luz roja es desinflamatoria y ayuda a las mitocondrias a generar energía en el cuerpo”, detalló sobre sus inversiones para tener un mejor descanso.

¿Por qué los especialistas recomiendan estos hábitos?

En su cuenta de Instagram profesional, la psicóloga deportiva Romina Bogado (@rominabogadopsi) explicó que este tipo de rutinas, como la que practica Mac Allister, tiene beneficios que van mucho más allá del ámbito deportivo. Según la especialista, establecer hábitos previos al descanso permite una mejor recuperación física y emocional, además de ayudar a gestionar la ansiedad y el estrés cotidiano.

“Las rutinas no solamente las podemos utilizar para antes o durante la competencia, sino también para recuperar. Una buena higiene del sueño nos ayuda a gestionar mejor la ansiedad, a desconectarnos mentalmente y a recuperarnos mejor físicamente para encarar el otro día, impactando directamente en la concentración y en la energía que vamos a tener al día siguiente”, señaló.

Para los expertos es fundamental no solo dormir muchas horas, sino tener un sueño reparador (Foto: Pexels)

Al tomar como referencia la meditación llevada adelante por el jugador de la selección argentina, la especialista reflexionó: “La meditación o la respiración consciente son también considerados un entrenamiento invisible. Al igual que cuidamos la alimentación, el entrenamiento y el descanso, entrenar la mente es vital para el cuidado físico y mental, ya que la meditación actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo los niveles de cortisol y la hormona del estrés”.

“Así como dice Mac Allister en la entrevista, que tiene determinado horario para dormir, leer y después conciliar el sueño, la clave es que vos puedas crear tu rutina propia. Eso va a facilitar la adherencia y a la vez vas a utilizar esta herramienta a muy largo plazo“, concluyó Romina Bogado, quien invitó a más personas a cuidar su sueño con una rutina diaria de descanso.