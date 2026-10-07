El show de drones en la despedida de Messi: los memes y las polémicas en redes sociales

El retiro definitivo de Lionel Messi de la selección argentina provocó una oleada de memes en las redes sociales. El martes, la jornada estuvo marcada desde temprano por las muestras de afecto hacia el capitán, que tuvo su última presentación con la camiseta albiceleste ante Benín, en el estadio Monumental.

Después del pitazo final, Messi dijo unas palabras de agradecimiento, lo que desató la emoción de sus compañeros y del público. El llanto del jugador del Manchester City Enzo Fernández se volvió viral.

Enzo Fernández rompió en llanto cuando se lo homenajeaba al capitán

Otra vez, Enzo Fernández se hizo viral por su llanto

El meme por el llanto de Enzo por la despedida de Messi

Otro momento destacado que generó memes en las redes fue el espectáculo de drones que transmitía mensajes dedicados al capitán.

Allí una inesperada publicidad de la empresa de seguros Sancor generó sorpresa, risas y hasta cantos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, que ya habían sido protagonistas durante la previa.

estaba preparada para lagrimear y pum sancor seguros pic.twitter.com/f4jLBqDLSN — pali de mierda (@ch6ngjin) October 7, 2026

Asimismo, en ese espectáculo, el público y los usuarios notaron un error: los drones mostraron a Messi pateando la pelota con el pie derecho cuando el capitán es zurdo.

Por otro lado, tras el show de drones, La Sole interpretó “Brindis”.

Más memes de la despedida

La gente gritó los tres goles contra Benín

Messi miró el show de La Sole y fue meme

-colo estás?

-siii

-bueno anda corriendo y decile a Messi que lo amamos con el alma pic.twitter.com/NkeKGeRfS8 — Fabipa (@fabipa90) October 7, 2026

el show de drones si lo dejaban un minuto mas pic.twitter.com/vHYlnqtvCL — Peñargrol (@CAPArgento__) October 7, 2026

El "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, también tuvo su meme

Nicolás Otamendi también se retiró de la Selección junto a Messi

La despedida de Messi

La selección argentina también se sumó a los homenajes a través de sus canales oficiales. Publicó una imagen del plantel durante el último entrenamiento junto a la frase “equipo ganador”, en una fotografía en la que aparecen, entre otros, Cristian Romero, Emiliano Martínez y Enzo Fernández junto a Messi.

La cuenta oficial de Messi acompañó la jornada y mostró desde las primeras horas la camiseta conmemorativa que utilizó el capitán. La indumentaria tenía un diseño especial, con la bandera argentina dispuesta en forma vertical y un sol dorado.

Lionel Messi AFA

En las redes sociales, la despedida se convirtió en uno de los principales temas de conversación. Los hinchas siguieron cada momento de la jornada y también acompañaron distintas expresiones de homenaje, entre ellas la iluminación de monumentos nacionales con los colores celeste y blanco.

Antes del comienzo del partido, mientras sonaba el himno, Messi no pudo ocultar su emoción. En el campo de juego, la escena también movilizó a Lionel Scaloni, quien protagonizó otro de los momentos más emotivos de la noche al romper en llanto durante la despedida de su capitán.

Messi en su despedida LUIS ROBAYO - AFP

Argentina derrotó 3-0 a Benín y Messi volvió a dejar su sello: convirtió de penal el que sería su último gol con la camiseta de la selección y además aportó dos asistencias para completar una actuación decisiva.