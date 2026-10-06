Los cánticos de los hinchas contra Chiqui Tapia en la previa de la despedida de Messi de la selección

Minutos antes del partido entre la selección argentina y Benín, en el marco de la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental, un grupo de hinchas entonó fuertes cánticos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

“Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, sos un hijo de..., la p... madre que te parió”, corearon los hinchas mientras continuaba el ingreso de espectadores al Monumental para presenciar el encuentro.

Cánticos contra Chiqui Tapia en la previa del partido despedida de Lionel Messi

Los gritos surgieron inicialmente desde la tribuna Centenario alta y, con el correr de los minutos, se extendieron a otros sectores del estadio, entre ellos la popular Sívori.

Cánticos contra Chiqui Tapia en la previa del partido despedida de Lionel Messi

“El último tango”, entre lágrimas y la bandera de Malvinas

Este martes, la leyenda rosarina le dice adiós a la selección argentina en el marco del amistoso frente a Benín que se desarrolla en el estadio Monumental en el cierre de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El partido inició a las 20 y lo arbitra el chileno Fernando Véjar. Antes, en el entretiempo, y después habrá shows y homenajes para el capitán que se despide tras más de 20 años vistiendo la camiseta celeste y blanca.

la leyenda rosarina le dice adiós a la selección argentina en el marco del amistoso frente a Benín Manuel Cortina - LA NACION

Para la despedida del capitán, Lionel Scaloni eligió la siguiente alineación.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Emocionado por su último partido con la camiseta de la selección argentina, Lionel Messi lloró en el micro que lo trasladaba rumbo al Monumental junto al resto de los jugadores para disputar el amistoso ante Benín.

Messi volvió a emocionarse mientras sonaba el himno nacional Manuel Cortina - LA NACION

También volvió a emocionarse mientras sonaba el himno nacional en la previa del partido interpretado por el excombatiente de Malvinas Fabio Santana.

Al igual que ante Inglaterra tras el triunfo por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, la bandera en reclamo por las islas Malvinas estuvo exhibida mientras Santana entonaba las estrofas de nuestra canción patria.

La bandera generó revuelo durante la previa del partido con Inglaterra porque las autoridades argentinas habían dicho que era solo “un partido de fútbol”. Algunos jugadores, con Giovani Lo Celso a la cabeza, la desplegaron en el estadio de Atlanta.

la bandera en reclamo por las islas Malvinas estuvo exhibida mientras Santana entonaba las estrofas de nuestra canción patria

Hoy, volvió a verse en el campo de juego, en el Monumental. “Las Malvinas son argentinas”, un reclamo histórico que se coló incluso en medio de la sesión en el Congreso cuando se trató la ley de tierras.

A los 10 minutos de iniciado el encuentro, Véjar detuvo el reloj y todo el público empezó a ovacionar al capitán. El diez levantó sus brazos y agradeció mientras los fuegos artificiales se hicieron sentir en el estadio de River Plate. El grito de “Olé olé olé olé, Messi, Messi”, se escuchó fuerte en las tribunas.