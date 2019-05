El tenista correntino Octavio Volpi rechazó un intento de soborno. Crédito: Gentileza Marina Márquez/@ETQNV

Octavio Volpi empuñó una raqueta, por primera vez, a los 4 años, en Goya (Corrientes). Se entrenó en Resistencia, desde los 12, con Rubén Ré, un reconocido formador de jugadores que trabajó, entre otros, con Leo Mayer y José Acasuso, y falleció en 2013. Hoy tiene 19 y su desarrollo tenístico se demoró más de lo proyectado porque una cirugía de muñeca derecha en 2017 y una de cadera izquierda el año pasado lo obstaculizaron. Sin embargo, testarudo y apasionado, siguió detrás de su sueño. De tiros fortísimos y buenos desplazamientos más allá de su gran altura, la semana pasada Volpi encaró el ITF World Tennis Tour (ex Future) en El Abierto, de Saavedra, con mucha ilusión, porque se trató de su primer "main draw" en la categoría. Sin embargo, antes de debutar (jugó en single y dobles), el lunes 6 por la noche, recibió un inesperado contacto por el chat de Facebook que lo perturbó. Un desconocido le dio a entender que podía ganar dinero si se dejaba perder. Hasta el momento, Volpi siempre había escuchado rumores sobre los intentos de soborno, pero esta vez lo vivió en primera persona.

"El lunes a la noche me estaba por acostar y, desde un usuario de nombre Francesco Greco, me escriben: 'Hola Octavio estas?'. Yo respondí: 'Hola'. Y me llegó otro mensaje: 'Hola. Quería hablarte por buena oportunidad de hacer dinero, hermano'. Le envié dos signos de pregunta porque no entendía nada y me asusté. Y me respondió: 'Juega el doble mañana, no? Se podría hacer? Entendiste, sí?'. Me puse muy mal. Automáticamente no respondí más. Hice capturas de pantalla, se las mandé a mi entrenador, Ignacio González King, y me fui a dormir como pude", le explicó Volpi a LA NACION, preocupado. El martes, el correntino jugó en el cuadro individual y perdió frente a Thiago Tirante por 6-4 y 6-1. Y ni bien terminó el match se dirigió a la mesa del supervisor, Alejo Russell (h.), para denunciar lo que le había sucedido. "Alejo le sacó fotos a mi teléfono y envió el reporte a la TIU (Unidad de Integridad del Tenis, el organismo anticorrupción). Hasta ahora nadie se comunicó conmigo -contó el tenista-. Realmente me puse muy mal. Mi entrenador me habló mucho sobre el peligro de estas cosas y me agarró más miedo todavía. La próxima vez directamente no voy a contestar nada. Eso fue todo lo que pasó. Me sirve de experiencia para la próxima vez que me suceda".

Volpi reconoció que, entre los jugadores, suelen dialogar sobre el flagelo de las apuestas y los arreglos de partidos: "Después de lo que pasó con Marco Trungelliti (N.delaR.: el santiagueño confesó, el 10 de febrero pasado en LA NACION, un intento de soborno rechazado que indirectamente derivó en la sanción a otros jugadores), todo el tiempo hablamos entre nosotros y más miedo tenemos. El tema está muy presente y tenemos mucho cuidado, porque si se comete un error, por más mínimo que sea, lo pagás. Ahora que me pasó esto, el peligro lo veo más cerca. Encima fue en mi primer cuadro principal... Me choca el nivel de delincuencia que hay en ese sentido".

A mediados de febrero, luego de la confesión de Trungelliti, Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, respectivamente, brindaron una conferencia de prensa para oficializar a Gastón Gaudio como capitán del equipo de Copa Davis y, allí mismo, afirmaron públicamente que estaban trabajando "en un protocolo para erradicar el flagelo de las apuestas y empezar a capacitar a los juniors que están próximos a incursionar en el profesionalismo y a los entrenadores". Sin embargo, en ninguno de los cinco ITF World Tennis Tour que se jugaron en el país durante esta temporada los jugadores recibieron charlas educativas por parte de los integrantes de la AAT.

Franco Squillari, director de Desarrollo de la AAT, presente en El Abierto durante los dos M15 que se realizaron allí entre fines de abril y el domingo pasado, aportó: "Repudiamos en un cien por ciento al jugador que entra en el tema de las apuestas y los arreglos. Lo veo pésimo y hay que penalizarlo. Como Asociación podés hacer todo lo necesario para educar al jugador y que no llegue a ese momento".

"Yo creo que la Asociación o la ITF deben dar cursos a los que estamos empezando en el profesionalismo, como yo. Uno es nuevo en todo esto y no se da cuenta de muchas cosas. Nos sentimos bastante desprotegidos", afirmó Volpi. "Los jugadores que se dejan ganar y entran en estos arreglos son delincuentes. Me genera mucha bronca porque yo la vengo luchando desde hace años, quiero entrar lo más rápido posible en el circuito y veo que algunos flacos ya están y tiran partidos. Me da muchísima bronca. No se merecen estar ahí, hay que sacarlos lo antes posible. Confío en que se pueda limpiar el tenis", añadió Volpi, que llegó a ver a Artsiom Dabryian, el tenista bielorruso expulsado hace una semana en el M15 de El Abierto, colgado de un alambrado apostando. Y volvió a asustarse, porque él y la mayoría en la categoría, se sienten -y están- desprotegidos.

El ejemplo de Francia: programa anticorrupción y link anónimo para denuncias

Francia, uno de los gigantes del tenis mundial, es, también, uno de los países con más jugadores involucrados en los arreglos de partidos y apuestas. Alarmados, los dirigentes de la Federación Francesa (FFT) se hicieron cargo, reaccionaron y lanzaron un programa dirigido, principalmente, a jugadores de 14 a 18 años, para que tomen conciencia de los severos riesgos de manipular resultados. Entrenadores y jugadores de ese país europeo fueron capacitados entre marzo y abril. Además, la FFT puso en funcionamiento un link para que los protagonistas realicen denuncias con una "garantía de absoluta confidencialidad". La FFT se asoció con una plataforma (Netecoute.fr) que se especializa en la lucha contra el acoso cibernético: los jugadores tendrán acceso a través de un número gratuito. Mientras que en el próximo torneo de Roland Garros (desde el 26 de este mes) se establecerá, en conjunto con la Unidad de Integridad del Tenis, un sistema de "alta vigilancia".