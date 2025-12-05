LA NACION

Un expiloto defendió la performance de Colapinto y su futuro en la F1: “Los que dicen que no acelera no tienen idea”

Osvalo Abel “Cocho” López estuvo en los estudios de LN+ para analizar la actualidad del corredor pilarense; “Es la primera vez en 55 años que hay seis debutantes en la mayor categoría del automovilismo”, aseguró

La próxima carrera del piloto argentino será el domingo a las 10 hs
La leyenda del automovilismo argentino Osvaldo Abel “Cocho” López visitó los estudios de LN+ para analizar -y defender- la actualidad de Franco Colapinto en la F1. “Los que dicen que no acelera no tienen idea”, apuntó López.

Cocho Lopez en dialogo con LN+
Yo soy como un cura: evangelizo desde el automovilismo”, se presentó, risueño, López. Luego, profundizó su defensa de la performance de Colapinto: “Si vos ves un auto que va a 300 km/h, en donde tenés 20 curvas, y te ganan por un segundo, no es nada. Entonces, ¿cómo vas a decir que el tipo no acelera?“.

En palabras de “Cocho”, “Fangio y Reutemann llegaron con todo el apoyo del Estado. En cambio, Colapinto llegó sin un peso”. “Él llegó por esas oportunidades que te da la vida. Su equipo lo ayuda con todo lo relativo a la información tecnológica y mecánica”, agregó.

El paso de "Cocho" López por LN+ dejó mucha tela para cortar
“Este pibe es un fenómeno”

Consultado sobre el punto de inflexión en la trayectoria del corredor nacido en Pilar, López dijo: “Sin dudas la carrera de Monza. Ese día, luego de ver los datos de Colapinto, todos dijeron ‘este pibe es un fenómeno’”.

En su intervención en LN+, “Cocho” se refirió al nervio latente en los corredores. “Los pilotos tienen que revisar quién viene atrás y quién está adelante, todo el tiempo. Ellos saben, por peso, sensación e instinto, dónde hay que frenar y dónde no”, puntualizó.

Día y hora de la próxima carrera de Colapinto
La nivelación de la F1

Al momento de analizar la máxima categoría del automovilismo mundial, López aseveró: "Hoy por hoy, la F1 es mucho más pareja que antes. Los equipos tienen errores que te pueden hacer perder un campeonato y la tecnología va cambiando cada vez más".

Comparando la coyuntura actual con sus épocas como corredor, “Cocho” revivió: “Nosotros competimos toda nuestra vida con el interior de un auto a 60° C. Pero hoy sigue siendo lo mismo. Por los trajes y el clima de las pistas".

