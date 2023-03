Martín Arévalo le ganó una apuesta a Horacio Pagani y pidió su recompensa: “Un gran catering”

escuchar

El domingo por la noche, en el programa Pasión por el fútbol (eltrece), el periodista Martín Arévalo había asegurado que el ciclo del entrenador Hugo Ibarra al frente de Boca Juniors estaba “terminado”. En ese momento, su compañero Horacio Pagani saltó para desmentirlo, y lo desafió con una apuesta. “¿Cuánta platita querés jugar que no está terminado? Vamos a ver si sigue o no sigue”, dijo el experimentado cronista.

Tras confirmarse el despido del Negro al mando del equipo, el columnista identificado con el conjunto xeneize sacó chapa, publicó en sus redes sociales el fragmento del programa donde Pagani lo desafió, y le pidió su recompensa de manera pública.

“En Pasión por el fútbol siempre pasan cosas, y una noche picante de debate y mucha información. Tengo testigos... Me parece que gané una apuesta @soypagani... No quiero platita, ni tu celular que es muy valioso, tampoco los lentes, me conformo con que le lleves un gran catering a toda la producción y a la banda de todos los domingos”, escribió Arévalo en su cuenta de Instagram.

En otra publicación, Arévalo defendió su trabajo, y explicó: “El tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Los periodistas estamos para decir la verdad, aunque a veces duela. Como venimos contando, el ciclo de Ibarra estaba terminado hace varios días. Sólo faltaba comunicarlo”.

Respecto del despido de Ibarra, Martín recurrió a una particular analogía: “La decisión de separarse ya se había tomado. Restaba saber cuando le decían que no lo querían más, que armara las valijas y que se fuera de la casa”.

Con el cargo vacante, el principal candidato para asumir el puesto es Gerardo Tata Martino. Según reveló el propio Arévalo, ambas partes ya habrían tomado contacto. Para relatar el caso, nuevamente, Martín hizo una comparación entre las negociaciones y las relaciones de pareja que sorprendió a su audiencia.

“Para pensar en ponerte de novio, primero te tiene que gustar una persona. Luego, invitarla a salir. Si acepta el primer café, es que al menos te quieren conocer y que tienen intenciones. Si va todo bien, vendrá la cena, luego ir a divertirse y cuando se miren a los ojos y tengan el mismo norte, vendrá el Sí, Quiero. ¿En qué están Boca y Martino? En el primer café. Y en el primer cara a cara para hablar sobre la propuesta”, explicó.

En lo estrictamente informativo, el periodista indicó que, “en menos de 72 horas, Boca quiere anunciar al nuevo DT”, y que la reunión presencial, que todavía no se habría consumado, sería para “hablar de todo: sacarse dudas, ponerse de acuerdo y tener objetivos en común”.

Conocedor del Tata de su época de entrenador de la selección, el cronista explicó que “Martino no toma un proyecto porque sí. No se tira de cabeza ni ante un ofrecimiento de esos que son imposibles de rechazar. Analiza todo a fondo. Y es riguroso en los mínimos detalles”.

