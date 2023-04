El picante cruce entre Sebastián Vignolo y Horacio Pagani: “Malas palabras al aire no digo”

escuchar

Este domingo por la noche se vivió un tenso momento en el programa Pasión por el fútbol (eltrece), entre su conductor, Sebastián Vignolo, y el columnista Horacio Pagani. En primera medida, el experimentado cronista se enojó, luego de que su colega Nicolás Distasio dramatizara un paso de baile en alusión al buen nivel que mostró River Plate frente a Huracán, en el partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“¿El equipo que mejor juega en la Argentina? ¿Ya está?”, les preguntó Distasio a sus compañeros. Acto seguido, Vignolo definió al rendimiento del equipo de Martín Demichelis durante el primer tiempo del partido ante Huracán como un “vals”. En ese momento, el director musicalizó el momento con la emblemática canción del género, El Danubio Azul, de Johan Strauss, y el relator procedió a bailar. “El River de Demichelis baila, disfruta”, acotó, en tono festivo, Distasio.

Del otro lado del panel, Pagani esbozó una risa nerviosa y se preguntó: “¿Estos son periodistas?”. “¿Por qué? ¿No sabe bailar?”, le repreguntó Vignolo. Después, Horacio les pidió a sus colegas: “Hagamos periodismo, muchachos”. Sin embargo, sus compañeros hicieron caso omiso al pedido y siguieron con su show, algo que no le gustó.

Por eso, persistió en su proclama, y vociferó, con más ahínco: “Hagan periodismo los que son capaces, los que lo puedan hacer”. En su defensa, el Pollo le replicó: “Perdón, ¿usted puede cantar tango y yo no puedo bailar vals?”. Sin ánimos de polemizar, Pagani le contestó: “Podés bailar, hacer lo que quieras. Recién, hicieron una sensación de festejo por cómo jugó River...”.

El tenso cruce entre Vignolo y Pagani: “Malas palabras al aire no digo”

No obstante, Vignolo no abandonó su espíritu festivo, a lo que Pagani respondió con otro comentario punzante: “Me da vergüenza a mí, porque la vergüenza ajena no existe”. Además, Pagani se dirigió al periodista Federico Bulos: “De vos también me da vergüenza, Negrito, haciéndote el ‘no periodista’. Vos sos bastante periodista”, le dijo, con cierto cariño.

Dispuesto a no dejarse avasallar, Vignolo le reclamó a Pagani: “Mire, es preferible que nos divirtamos, antes que digamos malas palabras y todo eso, así que prefiero bailar, divertirnos, antes que decir malas palabras en un programa deportivo”. “Claro, hay que disfrutar esto”, lo apoyó Distasio. Meses atrás, Horacio fue suspendido del ciclo por insultar, justamente, a su compañero identificado con River.

Pagani reiteró su pantomima, y hablando sólo, se preguntó, siempre en tono sarcástico: “¿De qué laburas? De periodista. Mamita querida”. “¿Cómo, cómo? Perdón, ¿hay que ser como usted?”, lo frenó el relator. “Claro que hay que ser como yo. Hay que hacer periodismo como yo, Pucho”, replicó, convencido, Pagani. “No, le agradezco”, contestó, más nervioso, Sebastián. Serio, Pagani le aseguró a Vignolo: “Algún día, si progresás, lo vas a ser”.

Inquieto, el conductor replicó: “¿En serio? No, quédese tranquilo. ¿Cómo usted? No, gracias”. En un tono aún más elevado, Horacio le dijo: “¡Como yo! Vas a aprender”. “No, no está bien, gracias. No hace falta. Malas palabras, al aire, no digo” contestó Vignolo, con gesto adusto. Finalmente, el animador le pidió al director que pusiera al aire un video, para dar por concluida otra tensa discusión de domingo por la noche.

LA NACION