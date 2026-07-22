El tierno regalo que recibió Lionel Scaloni en su llegada a Pujato tras el Mundial

Tras el arribo a la Argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni cumplió con el ritual de recluirse en la casa de sus padres, ubicada en Pujato, en el interior de Santa Fe. Ante su llegada, varios vecinos se acercaron hasta el lugar para darle sus muestras de cariños y, entre ellos, un niño le entregó al entrenador un regalo muy particular.

En un video que trascendió en redes sociales puede verse al DT en la puerta del domicilio sacándose fotos con todos los fanáticos cuando, de repente, irrumpe en escena un colectivo en miniatura que simboliza “La Scaloneta”, apodo con el cual se denominó a la selección argentina a partir de su dirección técnica.

Al recibir el regalo, el entrenador de la albiceleste se sorprendió e intentó buscar un ángulo cómodo para autografiar al colectivo. Pero su asombro se exaltó cuando la madre del menor le indicó que se trataba de un obsequio para él.

El regalo que recibió Scaloni

“¡Es para vos, Lio: es para vos!“, se escucha decir a la mujer en el video. Pintado de celeste y blanco, con stickers de las copas obtenidas en los últimos años, una camiseta de la selección argentina y la inscripción ”¿qué mira, bobo? Anda pa’ allá" -frase que popularizó Lionel Messi tras un cruce con un rival de Países Bajos en Qatar 2022-, el entrenador se quedó con el presente y le agradeció a la familia.

Finalmente, le dio un beso al niño, se sacó una foto con él y le entregó “La Scaloneta” a alguien de su círculo íntimo, quien se la llevó hacia el interior de la casa.

Antes de su arribo a Pujato, al salir del predio que la AFA tiene en Ezeiza, al sur bonaerense, el entrenador argentino realizó declaraciones ante la prensa. “Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente”, sostuvo el DT, tras ser consultado por el legado del equipo comandado por Messi.

Sobre su continuidad al mando del primer equipo albiceleste, Scaloni insistió: “Hasta diciembre estamos acá“. Además, sobre lo que le dejó la derrota ante España, apuntó: “Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no“.

Qué dijo la hermana de Scaloni

Corina Scaloni, la hermana del DT de la selección argentina, compartió este martes un emotivo posteo. “Eso que va más allá del resultado... la identidad y el sentido de pertenencia”, escribió junto a la imagen en donde abraza al entrenador, aún vestido con la ropa de la Argentina. “Orgullosamente argentinos”, agregó debajo con una bandera albiceleste y un corazón.

La foto que compartió Corina junto a Scaloni

La hermana del DT, de 31 años, apoyó a la selección desde Pujato, donde está su pastelería, y se sumó al fervor por la Scaloneta con promesas y rituales. “Nos volvimos a ilusionar”, escribió en el Instagram tras el triunfo histórico de la Argentina ante Inglaterra en la semifinal.

A su vez, en su negocio hizo una promoción irónica en referencia a la Copa del Mundo. “Durante el Mundial, comprando tres porciones, la cuarta va por nuestra cuenta”, dijo en una divertida promoción en clara alusión al sueño de todos que era ganar la cuarta estrella.