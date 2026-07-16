“Nos volvimos a ilusionar”: la promesa que hizo la hermana de Scaloni de cara a la final del Mundial

La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica del Mundial y jugará contra España este domingo 19 de julio en busca del bicampeonato. En medio de todo el furor de los hinchas que no paran de realizar promesas y cábalas de cara a lo que se viene, apareció Corina, la hermana del entrenador Lionel Scaloni, para sumarse a la locura de la Scaloneta.

“Nos volvimos a ilusionar”, escribió en el Instagram de la pastelería que tiene en Pujato, Santa Fe, de donde son oriundos la familia de Scaloni. Junto a una foto de Messi y el DT, sumó: “Nuestra promesa. Durante el Mundial, comprando tres porciones, la cuarta va por nuestra cuenta”.

La promesa de la pastelería de la hermana de Scaloni de cara a lo que queda de Mundial

Con esa frase hizo alusión a tres estrellas que ya tenemos y a la búsqueda soñada de la cuarta. Sería algo así como un guiño al destino. “El sueño continúa. Juega Argentina, jugamos todos”, cerró en el posteo que compartió en la historia de Instagram de Scala Bakery.

La felicidad de Scaloni tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial. Photo: Tom Weller/dpa Tom Weller - dpa DPA

A su vez, tras el triunfo ante Inglaterra, compartió el jueves por la mañana un divertido meme, entre los tantos que fueron tendencia en X durante el partido.

Tras el triunfo ante Inglaterra, Scala Bakery le puso una cuota de humor a su cuenta de Instagram

Corina es la dueña de la pastelería Scala Bakery, negocio que creció exponencialmente en los últimos años gracias también a la influencia creciente del equipo nacional dirigido por Scaloni. Por ejemplo, tuvo en febrero de este año la visita de la extenista Gaby Sabatini.

Gabriela Sabatini y Corina Scaloni, hermana de Lionel Scaloni

Después de la conquista en Qatar 2022 y luego de una doble victoria en las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas de cara justamente a este Mundial, el entrenador argentino dio una entrevista para el canal de Twitch, AFA Studio, donde se refirió al emprendimiento de su hermana en el final del diálogo por insistencia que tuvo detrás de cámara para que la mencione en vivo.

La mención de Lionel Scaloni al emprendimiento de su hermana Carolina

“Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más, ¿quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, manifestó el campeón del mundo y luego recordó la publicidad que le hizo en una historia de Instagram junto a sus padres.

Luego de ganar el Mundial, Scaloni comenzó a darle un relativo uso a su cuenta personal de Instagram y en una de las historias compartió una selfie junto a sus padres sentados en la mesa de la casa en Pujato. “Nada mejor que estar en familia y disfrutar las medialunas de Scala Bakery”, indicó en su momento, aunque todo se trató de una estrategia de marketing de la hermana.

La historia que compartió Lionel Scaloni junto a su familia Instagram: @lioscaloni

Un poco resignado con el pedido de su hermana, manifestó: “No hacemos envíos al interior, ¿cómo hace? Aparte cómo se enteró de que estoy acá si no le dije a nadie... bueno, se llama Scala Bakery. Hace de todo. Desde tortas hasta medialunas, muy ricas”. Los conductores, Sebastián del Río y Sebastián Fernández, le insistieron con mostrar más de este emprendimiento, pero el entrenador se sentía un poco cohibido con la situación.

De todas maneras, Scaloni advirtió la peligrosidad de esto. “Se va a desbordar, ella hace todo sola”. A pesar de la advertencia, el entrenador vaticinó lo que iba a suceder después de sus declaraciones. El video se volvió viral en TikTok y miles de usuarios fueron a seguir a la panadería en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de Scala Bakery ya superan los 400 mil

En primera instancia, de 2600 seguidores escaló a 180 mil, pero luego la situación se desbordó y ahora, a unos días de una nueva final del mundo, supera los 400 mil.