El Topo Gigio reaccionó al festejo de Enzo Fernández frente a Inglaterra y dejó un alentador mensaje para la final

Enzo Fernández fue uno de los grandes protagonistas de la semifinal entre la Argentina e Inglaterra. Su remate al arco derivó en un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi, quien se llevó dos marcas y le depositó la pelota en los pies para que pateara solo desde afuera del área y a los 40 minutos pusiera el partido en una igualdad parcial. Cuando festejó, hizo un gesto conocido en el fútbol argentino: se paró erguido, se llevó las manos detrás de las orejas e imitó al Topo Gigio. La imagen dio la vuelta al mundo y, desde Italia, el personaje creado por María Perego salió a responderle.

El miércoles 15 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo de un momento histórico. Con una nueva remontada épica, la Argentina le ganó a Inglaterra por 2 a 1 —mismo resultado que en los cuartos de final del Mundial del 86 en el Estadio Azteca de Ciudad de México con “la mano de Dios” y “el gol del Siglo” de Diego Armando Maradona— y clasificó a la final del Mundo. Y es preciso decir que el partido estuvo a la altura de la previa, lleno de tensión y emoción.

¡¡ENZO FERNÁNDEZ SALVADOR!! ¡¡GRAN REMATE DE MEDIA DISTANCIA Y GOLAZO PARA EL 1-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!



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Los goles argentinos fueron gentileza de la pierna derecha de Fernández y de la cabeza de Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi. Fiel a su estilo, el volante del Chelsea hizo un festejo que no pasó inadvertido y con el que buscó silenciar todas las críticas que recibió en los días previos por su rendimiento en el Mundial. Y el hecho de que haya hecho el gesto del Topo Gigio llegó al propio personaje. “¡Hola, amigos! ¿Vieron también el partido de Inglaterra contra Argentina ayer? Y, por casualidad, ¿la celebración del futbolista Fernández les recordó a alguien? ¡Exacto: a mi amigo Riquelme!”, expresaron desde la cuenta de Instagram oficial del popular personaje infantil.

El mensaje del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández (Foto: Instagram @topo_gigio.official)

“¡Y esas son mis propias orejas grandes! ¡Jejeje! ¡Felicidades a la Argentina por la victoria de ayer y ahora... todas las miradas puestas en la final! ¡Ya me tiemblan los bigotes de emoción!“, cerró el posteo con una imagen del personaje sosteniendo una tablet con la imagen de Enzo en la cancha, palpitando la final del domingo entre la selección argentina y España.

Pero, ¿por qué mencionó a Juan Román Riquelme? Porque justamente el 8 de abril de 2011, tras marcar un gol en el Superclásico entre Boca y River, el futbolista se paró frente al palco presidencial de Mauricio Macri y realizó el gesto con el objetivo de desafiar a la dirigencia por los conflictos contractuales y el malestar por la gestión del presidente del club. Aunque el delantero posteriormente dijo en tono irónico que “el festejo fue para mi hija, que es fanática del Topo Gigio”, la prensa especializada coincidió en que era una señal de rebeldía y descontento, lo que marcó un quiebre en su relación con la dirigencia del club.

Enzo Fernández festejó su gol con el gesto del Topo Gigio, el mismo que hizo Riquelme en 2011 y Messi en 2022 SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y, 11 años después, más precisamente el 9 de diciembre de 2022 en el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar, Lionel Messi hizo el mismo gesto después de marcar el penal para expresar su descontento con Louis van Gaal, el entonces entrenador de la Naranja Mecánica, por sus dichos previos al partido.