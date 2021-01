El video de Diego Maradona que se volvió viral tras las declaraciones de los jugadores de Boca Crédito: Captura

Las fuertes declaraciones de Eduardo Salvio y Mauro Zárate sobre el presente de Boca y sus respectivos futuros en el Xeneize, subieron al escenario un viejo video de Diego Maradona, cuando era jugador del club, sobre lo que significaba jugar allí.

El exfutbolista Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, jugó en Boca Juniors en dos etapas distintas: en 1981, y entre 1995 y 1997.

Campeón del mundo en México 86' y máximo ícono del fútbol a nivel global, Maradona regresó al club de sus amores en 1995 tras una exitosa carrera en el fútbol europeo y la Selección Argentina.

En ese momento, lideró el plantel de Boca llevando la cinta de capitán mientras le marcaba el camino a sus compañeros.

En medio de un contexto donde dos actuales futbolistas de Boca Juniors (Mauro Zárate y Eduardo Salvio) manifestaron su intención de migrar de la institución xeneize, un video donde Diego Maradona se refiere a las declaraciones de los jugadores de Boca en el año 96', se volvió viral.

En la vieja filmación, Maradona brinda una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. "Las declaraciones que necesita el hincha de Boca sean positivas para la gente, ¿entendés? 'Yo me quiero ir'. Si te querés ir, andate. Picá. Acá, yo, personalmente con 20 años de carrera, no lo voy a soportar más. Y como capitán de Boca, no voy a soportar más que se diga: si me voy me da lo mismo, o si me quedo me da lo mismo. Si te da lo mismo, andate. Acá en Boca no te queremos", dice Pelusa en su descargo.

El video se volvió viral en Twitter y los hinchas de Boca lo reprodujeron en señal de su disconformidad con las palabras de Zárate y Salvio.

