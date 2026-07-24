El villano de una historia mal contada: Marc Cucurella y su emotiva historia familiar

En el universo del fútbol de élite, la imagen de un deportista suele reducirse a una serie de acciones dentro de un campo de juego. Marc Cucurella, defensor campeón del mundo con España y flamante jugador de Real Madrid, experimentó en carne propia cómo una percepción pública puede tornarse hostil en cuestión de segundos.

Tras una polémica jugada por mano en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania, el lateral se convirtió en un blanco constante de abucheos y silbidos en diversos estadios de Europa. Sin embargo, detrás del “villano” deportivo existe una realidad humana marcada por el compromiso, el aprendizaje y una batalla silenciosa: el diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista) de su hijo mayor, Mateo.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez tuvieron tres hijos: Mateo (2019), Río (2021) y Bella (2023) Instagram (@cucurella3)

La vida del futbolista de 28 años dio un giro profundo hace años, cuando junto a su pareja, Claudia Rodríguez, comenzaron a notar que el desarrollo de Mateo, nacido en 2019, seguía cauces distintos a los de sus hermanos menores. Según confió Cucurella en una entrevista con el creador de contenido Pau Brunet (@PauPautista), el proceso fue desconcertante por la falta de referentes cercanos. “Al ser el primero, creo que no sabes por dónde tirar, qué es lo que le pasa o cuáles son sus necesidades. No tienes algo para comparar”, reflexionó el jugador y admitió que de haber tenido la experiencia actual con sus otros dos hijos, Río y Bella, el diagnóstico habría llegado mucho antes.

El camino hacia la comprensión del autismo estuvo lleno de obstáculos, algo que fue desarrollado por Claudia Rodríguez en el programa Madres: desde el corazón, donde aseguró que las alarmas se encendieron cuando el niño tenía 13 meses. “No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención”, detalló la mujer del futbolista, quien pese a la insistencia inicial de que eran comportamientos normales, confió en su intuición maternal. Esta falta de herramientas en las instituciones educativas ordinarias exacerbó el sufrimiento familiar. “Pasamos por los peores meses. Todos los días íbamos juntos a dejar a Mateo y volvíamos a casa llorando”, recordó ante las cámaras de la serie Married to the Game (Amazon Prime Video).

Cucurella y Rodríguez mostraron la intimidad de su familia en Married to the Game

El impacto emocional de esta situación es, según Cucurella, la verdadera prueba de su vida. En la entrevista con @PauPautista, el deportista se quebró al contar la dificultad de gestionar esta realidad. “Es un tema muy personal y difícil. Me hace sufrir, porque a veces no sé cómo lo podemos ayudar, sobre todo cuando lo veo que está mal”, admitió. El futbolista destacó que, paradójicamente, la superación de cada pequeña barrera en la vida de Mateo genera una satisfacción mucho más profunda que cualquier trofeo deportivo. “Cualquier avance que conseguimos te llena mucho más. Con él, aunque el avance sea pequeño, te sabe mucho mejor”, afirmó.

Dónde comenzó el odio contra Cucurella

La controversia pública que lo rodea parece contrastar con la vulnerabilidad que muestra en su hogar. El odio recibido en estadios como el Allianz Arena de Múnich, donde los aficionados lo silbaron cada vez que tocó la pelota debido a la polémica mano contra Alemania, fue calificado por medios como Kicker y Die Welt como “vergonzoso” y “antideportivo”.

Cucurella fue abucheado todo el partido e incluso se festejó cada empujón de Michael Olise

Estas publicaciones alemanas llegaron a disculparse públicamente en nombre del país con el argumento de que los aficionados proyectaron una frustración errónea sobre un jugador que, lejos de las luces, dedica su vida a adaptar su entorno familiar para el bienestar de Mateo. La dinámica familiar fue estructurada en torno a la estabilidad del niño: “Tienes que pensar en Mateo todo el tiempo. A veces queremos hacer cosas y no podemos porque no es bueno para él”.

La fake news sobre el peinado de Cucurella

Un punto de alta carga simbólica es su característico peinado, es decir, su melena rizada. Tras viralizarse versiones que sugerían que se dejaba crecer el pelo para que Mateo pudiera reconocerlo en el campo entre otros jugadores, las palabras del propio futbolista en una entrevista con el medio La Voz de Galicia aclaran el origen de su estilo.

El peinado de Cucurella es una de las cosas que más destacan sobre él LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien la historia se difundió ampliamente en medios y redes sociales como un gesto de amor hacia su hijo, registros previos indican que la decisión se remonta a su infancia, cuando su madre, Patricia Saseta, le sugirió mantener el cabello largo para distinguirlo en los partidos infantiles. A pesar de que el motivo original fue pragmático, el vínculo con la identidad de Cucurella cobró un peso emocional especial ante la condición de Mateo.

Una familia que busca concientizar

Marc y Claudia hicieron énfasis en la importancia de visibilizar la realidad de las familias neurodiversas. Según explicaron ambos, el proceso de diagnóstico y el posterior acompañamiento terapéutico fortaleció su unión. “O te separa o te une, y nosotros nos unimos muchísimo”, subrayó Rodríguez, quien decidió priorizar el desarrollo de su hijo por encima de las presiones de su vida como figura pública.

El propio Cucurella se encargó de explicar que intentan que Mateo participe pero el pequeño ni siquiera habla Instagram (@cucurella3)

En este sentido, Cucurella utilizó su posición privilegiada para enviar mensajes de empatía, incluso con una solicitud para que la sociedad deje de juzgar rápidamente a quienes tienen comportamientos particulares en espacios públicos. “A veces la gente tiene poca empatía, mira mal o pone caras. Al final, son personas iguales que tienen cosas particulares. En el mundo no todo el mundo tiene que ser igual”, sentenció el futbolista.

La lucha de la familia Cucurella Rodríguez es, en esencia, la de miles de familias que deben aprender a navegar un sistema, a menudo insensible, que exige estándares de normalidad excluyentes. Este cambio de perspectiva subraya cómo el fanatismo futbolístico a menudo ciega al espectador respecto a la humanidad de los protagonistas.

La historia de Marc Cucurella junto a su hijo Mateo no hace más que confirmar que se trata del villano de una historia mal contada Instagram (@_claurodri)

El recorrido por la vida de Mateo obligó a Marc Cucurella y a Claudia Rodríguez a transformarse, ya que pasaron de una confusión inicial ante el desconocimiento a una postura activa de aprendizaje y defensa de la diversidad. La historia de Mateo es, según sus padres, la de un niño con un “corazón muy grande”, alguien que expresa lo que siente sin maldad.

“Es gente muy pura. Por eso me gusta tanto, porque no tienen maldad”, comentó el futbolista, quien encontró en su hijo una lección constante de paciencia y una nueva escala de valores que reconfiguró su forma de entender la fama y la fortuna. Hoy, el lateral que levanta trofeos con su selección reconoce que su victoria más significativa no ocurre en una final, sino en el abrazo con su hijo y en la capacidad de seguir brindándole, día a día, la mejor calidad de vida posible a pesar de los desafíos del espectro.