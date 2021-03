Eliminatorias: Cristiano Ronaldo volvió al gol, pero se perdió otros en su carrera hacia el récord mundial

Extremadamente cuidadoso de su carrera y récords, Cristiano Ronaldo terminó hecho una furia cuando ante Serbia no le convalidaron un gol -la pelota había traspuesto claramente la línea del arco-, que hubiera significado el triunfo de Portugal. Como en las eliminatorias europeas para el Mundial 2022 la UEFA no instrumentó el VAR por las complicaciones con la pandemia, el árbitro holandés Danny Makkelie no tuvo más remedio que reconocer la equivocación y pedir perdón.

Cristiano, que había hecho catarsis en las redes sociales (“Doy y daré siempre todo por mi país, eso nunca va a cambiar. Pero hay momentos difíciles de lidiar, principalmente cuando sentimos que una nación entera está siendo perjudicada”), encontró el único consuelo que le sirve: el gol. Tras comenzar la jugada por la zona central y dar la apertura para el lateral Cancelo, el delantero de Juventus conectó el centro del jugador de Manchester City y marcó el segundo gol del deslucido triunfo 3-1 de Portugal, que debió revertir una desventaja ante Luxemburgo.

El gol ante Serbia que no se subirá a las estadísticas de Cristiano tuvo una inesperada consecuencia benéfica. En su fastidio, CR7 se quitó la cinta de capitán y la arrojó al piso. Ahí quedó, hasta que la recogió un empleado del estadio, que la donó para una subasta en la que se recaudaron 6000 euros, destinados al tratamiento de una amiotrofia espinal de un bebé de seis meses.

La victoria de Portugal ante Luxemburgo

Fue el primer tanto de Cristiano en las tres fechas disputadas por el Grupo A, en el que Portugal es líder con 7 puntos, al igual que Serbia -venció 2-1 a Azerbaiyán-, pero con mejor diferencia de gol (+3 contra +2). Con 103 goles en 173 partidos con Portugal, Cristiano está a 6 de igualar el récord mundial de 109 del iraní Ali Daei.

Pudo haber limado más la diferencia Cristiano hacia la plusmarca, pero estuvo llamativamente dubitativo en un doble mano a mano con el arquero Anthony Moris. En el primer tiempo había ejecutado un tiro libre que desvió Moris. Su eficacia bajó bastante en la ejecución con la pelota parada. Un medio portugués señaló que desde la temporada 2018/19 solo convirtió tres de los más de 70 tiros libres que asumió. La publicación se pregunta si no es momento para que Cristiano deje de tener la exclusividad de los tiros libres y darle lugar a otros especialistas del plantel, como Bruno Fernandes o Bernardo Silva.

Cristiano Ronaldo hizo un gol, pero también se lamentó por otras ocasiones desperdiciadas Darko Vojinovic - AP

Ubicado en el puesto 95° del ranking FIFA, Luxemburgo es un seleccionado integrado en buena parte por jugadores provenientes de otros países. Para mayor desconcierto de Portugal, la apertura del marcador fue con un cabezazo del delantero Gerson Rodrigues, nacido en Pragal, distrito de Setúbal, desde donde salió para ser un trotamundos del fútbol, con presente en Dinamo de Kiev. La escasa tradición futbolística de Luxemburgo se detecta hasta en el nombre del estadio donde se disputó el partido, bautizado con el nombre Josy Barthel, exatleta mediofondista, medalla dorada en los 1500m en los Juegos Olímpicos 1952

Lo poco que llegaba Portugal era neutralizado por los reflejos de Moris, con documento de identidad belga y arquero de Saint Gilloise, de la segunda división de ese país. Otro motivo de preocupación para Portugal, que es extensiva a Diego Simeone, fue la salida por lesión de Joao Félix a los 40 minutos del primer tiempo. Cuando habían pasado un par de segundos del minuto adicionado en el primer tiempo, Portugal consiguió el empate con un tanto de Diogo Jota, el extremo de Liverpool que lleva tres goles en dos partidos de estas eliminatorias.

Diogo Jota, delantero de Liverpool, anotó el primer gol de Portugal ante Luxemburgo Darko Vojinovic - AP

Un aporte valioso de Cristiano fue haber marcado el 2-1 a los seis minutos de la segunda etapa, antes de que Portugal empezara a entrar en la desesperación por su irregular rendimiento, con complicaciones para reflejar la superioridad individual y colectiva sobre un adversario voluntarioso, pero limitado. A 10 minutos del final, Joao Palhinha, un volante que consiguió su primer gol en tres encuentros con la camiseta nacional, estableció el tranquilizador 3-1 con un cabezazo.

Las eliminatorias europeas se interrumpen hasta septiembre.. A mitad de año, la actividad de algunos seleccionados la absorberá la Eurocopa, que Portugal obtuvo por primera vez en 2016. Será otra escala en la obsesión de Cristiano por los récords.

Bélgica arrolló 8-0 a Bielorrusia Francisco Seco - AP

Los resultados de la jornada

Zona A

Luxemburgo 1 vs. Portugal 3

Azerbaiyán 1 vs. Serbia 2

Zona E

Bélgica 8 vs. Bielorrusia 0

Gales 1 vs. República Checa 0

Grupo G

Gibraltar 0 vs. Países Bajos 7

Montenegro 0 vs. Noruega 1

Turquía 3 vs. Letonia 3

Grupo H

Chipre 1 vs. Eslovaquia 0

Croacia 3 vs. Malta 0

Eslovaquia 2 vs. Rusia 1