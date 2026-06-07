Emiliano Buendía, a días del Mundial: entre partidos de golf y recitales de Bad Bunny

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, todo el mundo del fútbol no puede pensar en otra cosa que no sea en el inicio de la competición. Sin embargo, para los jugadores que no entraron en la nómina para el torneo, la cuestión es distinta. Emiliano Buendía quedó fuera de los elegidos por Lionel Scaloni para la selección argentina; por eso, el volante del Aston Villa se tomó las vacaciones bien en serio: se fue a jugar al golf y a ver a Bad Bunny a Madrid.

Buendía compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias para mostrar a sus fans cómo disfruta de su tiempo libre, luego de la desilusión que le produjo no estar convocado para el Mundial. Primero, subió una foto jugando al golf con un amigo, donde se lo ve muy relajado en el verde césped. Es muy común que los jugadores de fútbol se entusiasmen con este deporte, por lo que no extraña que el marplatense se acoplara a un partido.

El futbolista disfrutó de un juego de golf junto a un amigo

Luego, Emiliano compartió una foto junto a su mujer Claudia Fernández en las afueras del Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde fueron a ver el concierto de Bad Bunny. Con una camisa blanca manga corta y unas gafas de sol amarillas, el mediocampista disfrutó del sol madrileño y de buena música junto a su esposa aprovechando las vacaciones.

Emiliano y su mujer fueron a ver al cantante puertorriqueño

La temporada 2025/26 de Emiliano Buendía puede considerarse como una campaña de resurgimiento en Aston Villa, después de años marcados por una grave lesión de ligamentos y una cesión poco exitosa al Bayer Leverkusen.

En todas las competiciones disputó alrededor de 54 partidos, con un registro de 11 goles y nueve asistencias, participando directamente en 20 tantos del equipo.

Uno de sus momentos más destacados llegó con la obtención de la Europa League. Medios ingleses remarcaron que fue determinante para que Aston Villa alcanzara la final del torneo, destacando su capacidad para generar juego, asistir y aparecer en los partidos decisivos.

Emiliano fue clave en la obtención de la Europa League con Aston Vila (Foto: @embuendia10)

Tras ganar continuidad, volvió a ser relevante en un club que pelea en la élite inglesa y sus actuaciones incluso lo acercaron nuevamente al radar de la selección argentina. Sin embargo, el futbolista no fue convocado para la cita mundialista y quedó desafectado.

Si bien está disfrutando de sus vacaciones, las posibilidades de Emiliano de ir al Mundial siguen vivas: con la lesión de Balerdi y la afección de otros jugadores citados, Scaloni ya avisó que podría convocar a otros futbolistas que eran tenidos en cuenta pero que no llegaron a la lista de 26. Habrá que ver si el DT abre esa oportunidad y, quizás, Emiliano tenga que cortar sus vacaciones para ir al tan ansiado Mundial.