Emiliano Pinsón anunció que el tratamiento médico que realiza en España no está dando los resultados esperados. El periodista deportivo confirmó que regresará a Buenos Aires para estar cerca de su familia y sus amigos. A través de un extenso video que compartió en sus redes sociales, contó que transita su último fin de semana en Pamplona, habló sobre las dificultades físicas que enfrenta como consecuencia de la atrofia multisistémica (AMS) que enfrenta y adelantó cómo será esta nueva etapa de su vida.

Si bien el comunicador reconoció que espera con entusiasmo reencontrarse con sus seres queridos, también admitió que le resulta difícil despedirse de la ciudad española, donde se sintió muy bien recibido durante su estadía y depositó gran parte de sus expectativas en el ensayo clínico del que forma parte.

“Por un lado tengo muchas ganas de ir a Argentina, tengo muchas ganas de ver a mis amigos, el resto de mi familia, mis hermanos, tengo ganas de ver a la gente que hace mucho no veo y, por otro lado, me duele dejar la ciudad de Pamplona”, expresó.

Emiliano Pinsón habló sobre el avance de su enfermedad y las dificultades que enfrenta

Durante la grabación, el periodista hizo un balance de su estado de salud y se refirió a los resultados del tratamiento experimental. Aunque llegó a España con la esperanza de mejorar su calidad de vida y ralentizar el avance de la enfermedad, reconoció que su situación física es cada vez más compleja.

“Hasta ahora, la cosa no va bien”, aseguró, antes de explicar cuáles son las dificultades que enfrenta diariamente. “Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes, ya casi no camino solo, puedo dar muy pocos pasos, estoy con andador, con la motito, seguramente esté con silla de ruedas, espero que sea una electrónica, en poco tiempo”.

Asimismo, el periodista hizo referencia a las complicaciones que experimenta al momento de hablar, la rigidez en la lengua y el endurecimiento de sus extremidades. En ese sentido, reconoció que el avance de la patología lo obliga a adaptarse constantemente a nuevas circunstancias y que el tiempo es uno de los factores que más le preocupan.

“Vine con una esperanza acá que es la esperanza de vivir lo mejor posible, si bien mucho no puedo esperar, a mí los tiempos me corren”, manifestó.

A pesar de las limitaciones físicas que enfrenta, Pinsón destacó que conserva las ganas de continuar con sus proyectos personales y profesionales, algo que considera fundamental para sobrellevar este momento.

“No tengo fuerzas, físicas, mentales sí, que es lo que me ha salvado, sin duda, lo que me mantiene en pie”, sostuvo, y agregó: “Voy a seguir intentando, voy a seguir trabajando”.

Qué se sabe sobre los resultados del tratamiento que realiza Emiliano Pinsón en España

Días atrás, el periodista compartió una actualización sobre el ensayo clínico del que participa en Pamplona. En aquella oportunidad, reveló que recibió un llamado de su neurólogo para comunicarle que los resultados de la primera fase de la investigación no habían sido los esperados, tanto en su caso particular como en el grupo de pacientes.

“Hasta hoy el ensayo es negativo. En lo global. Eso quiere decir que a todos no nos salen los mismos valores. Ahora que estamos en la segunda fase, han hecho algunos ajustes para que finalmente ese ensayo se convierta en un medicamento”, explicó.

Si bien el especialista le informó que había experimentado cierta mejoría, esta no fue suficiente para alcanzar los objetivos previstos. Sin embargo, Pinsón remarcó que la investigación sigue en marcha y que su regreso a la Argentina no significa que haya decidido abandonar el tratamiento.

“El tratamiento continúa, van a ver qué pasa en febrero”, señaló. Además, contó cómo recibió la noticia y cuál fue la postura que decidió adoptar frente a un panorama distinto del que esperaba.

“Yo tengo dos posibilidades, o largarme a llorar o decir: ‘bueno, ya intenté todo‘ y la verdad me quedo con lo segundo”, expresó.

En aquella oportunidad, también reflexionó sobre la importancia de haber participado de una investigación médica que, independientemente de sus resultados individuales, podría contribuir al desarrollo de futuros tratamientos para otras personas que atraviesen la misma enfermedad. Incluso, consideró que, de no haber viajado a España, posiblemente su estado físico sería más complejo en la actualidad.

El regreso de Emiliano Pinsón a Buenos Aires y sus planes para esta nueva etapa

Una vez que vuelva al país, el periodista se instalará en Castelar, la localidad del oeste del conurbano bonaerense donde creció. Aunque reconoció que su nueva ubicación quedará más alejada de algunos de sus espacios laborales, dejó en claro que su intención es continuar trabajando y mantenerse en contacto con los equipos de los que forma parte.

En paralelo, tiene previsto conformar un nuevo equipo de rehabilitación que lo acompañe en Argentina. Entre las actividades que planea incorporar a su rutina se encuentran la terapia ocupacional, el entrenamiento físico y los ejercicios en pileta, además de otras propuestas que puedan contribuir a su bienestar.

El periodista contempla regresar a España en febrero para conocer los avances del ensayo clínico

“Volveré a la Argentina, y me voy a dedicar en la medida de lo posible a tener una buena calidad de vida”, expresó. En ese mismo mensaje, manifestó su interés por explorar otras alternativas terapéuticas que hasta el momento había realizado en pocas oportunidades.

Más allá de las dificultades que enfrenta, uno de los aspectos que más valora de su regreso es la posibilidad de compartir nuevamente tiempo con sus afectos. “Yo habré perdido muchas cosas, pero mis amigos están contentos de que yo vuelvo a vivir cerca de ellos, mi familia también y eso es lo más importante”, reconoció.

Antes de finalizar su publicación, el periodista les dedicó unas palabras a quienes siguen de cerca su estado de salud y lo acompañan a la distancia. “Sepan que estoy acá, firme, estoy acá con ganas y siempre premiando la vida”, concluyó.