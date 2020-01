Emiliano Sordi tras coronarse en el Madison Square Garden. Crédito: Twitter.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 17:44

"Ya lo dije varias veces, la plata no es lo más importante. Me lo voy a llevar al millón, pero lo que más quiero es el título", decía el cordobés Emiliano Sordi antes de consagrarse campeón de la liga PFL de artes marciales mixtas (MMA) en el Madison Square Garden de Nueva York.

Emiliano "He Man" Sordi es de Río Cuarto y noqueó al estadounidense Jordan Johnson en el primer round de la final, que se llevó a cabo la noche del 31 de diciembre. Se quedó con el premio de un millón de dólares de la categoría peso semipesado. Y ya avisó que no lo traerá a la Argentina.

En un curioso ida y vuelta que se generó en redes, el economista y referente del liberalismo tuitero Manuel Adorni hizo una detallada descripción de las deducciones impositivas que sufriría el premio de Sordi en caso de ingresarlo al país.

"Me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dólar para Argentina", le contestó el campeón. En menos de 24 horas la mención alcanzó 15 mil "me gusta" y 5 mil retweets.

Posteriormente, al ser consultado por esta polémica en una entrevista al aire en TN, He Man reiteró: "No voy para Argentina con la plata. Me golpeo la cabeza pero no mastico vidrio todavía. La plata la invierto acá y listo".