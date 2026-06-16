En pleno Mundial, Neymar anunció que será padre por quinta vez y reveló el sexo del bebé

En pleno inicio del Mundial 2026 y luego de ver desde el banco de los suplentes el empate por 1-1 de Brasil frente a Marruecos por el Grupo C, mientras se recupera de su lesión, Neymar Jr. sorprendió a todos con un especial anuncio: será padre por quinta vez junto a su mujer Bruna Biancardi.

“Tenemos una noticia para compartir con ustedes”, anticipó el lunes 15 de junio la modelo en su cuenta de Instagram, donde acumula 15 millones de seguidores. La revelación estaba en su canal de YouTube. “¡Estamos embarazados!”, celebró al compartir el video familiar que grabaron antes de que el futbolista se sumara a la concentración de la selección brasileña.

Bruna Biancardi está nuevamente en la dulce espera (Foto: Instagram @brunabiancardi)

El mismo contó con las participaciones de sus hijas Mavie y Mel, de dos años y 11 meses respectivamente, y de Davi Lucca, el hijo mayor de 14 años del futbolista, fruto de su relación con Carolina Dantas. Neymar también es padre de Helena, de dos años, a quien tuvo con Amanda Kimberlly, con quien mantuvo una relación mientras Biancardi estaba embarazada de su primera hija en común.

En las imágenes en blanco y negro se los pudo ver a los cinco sentados sobre una manta en un parque. La pareja y Davi Lucca tenían los ojos vendados y entre todos empezaron a jugar con pintura. Finalmente, la imagen tomó color y los cinco aparecieron manchados de rosa, evidenciando tanto para ellos como para sus seguidores que la nueva incorporación a la familia es una niña. La expresión del futbolista fue alegría con resignación, dando a entender que posiblemente anhelaba un niño. Pero nunca perdió la sonrisa y le dio un tierno beso a su pareja, mientras el resto de sus familiares y amigos más cercanos los miraban desde cerca y de a poco se sumaban al festejo.

Con un dulce video en el que participaron Davi Lucca, el hijo mayor del futbolista, y Mavie y Mel, sus hijas en común, la pareja anunció que esperan a una niña (Foto: Captura de video)

“Es una niña”, gritó una de las pequeñas. “¡Me voy a volver loco!”, exclamó Neymar divertido. “Voy a empezar una banda a partir de hoy. Se va a llamar Spice Girls. Va a ser de K-Pop”, dijo y aprovechó la oportunidad para hacer una predicción. “Para que sepan, diciembre del año que viene, un niño”, sostuvo, y su mujer lo persiguió, llenándolo aún más de pintura. “Otra dulce niña”, expresó finalmente el futbolista, feliz con su paternidad por quinta vez.

El futbolista y la modelo se conocieron en 2020; tuvieron varias crisis por las infidelidades de él y, tras una separación en 2023, se dieron una segunda oportunidad (Foto: Captura de video)

El futbolista de 34 años y la modelo de 32 están juntos desde finales de 2020. Según trascendió, se conocieron en una fiesta de Año Nuevo que el delantero organizó en su mansión de Mangaratiba, en Río de Janeiro, y durante varios meses mantuvieron su relación alejada de los medios. Finalmente, en agosto de 2021 se los vio juntos en Ibiza y al tiempo oficializaron públicamente el romance.

Sin embargo, tuvieron varias idas y vueltas debido a las reiteradas infidelidades de él. Tras el nacimiento de Mavie, su primera hija en común, el futbolista reconoció que le fue infiel a su mujer mientras estaba embarazada con Amanda Kimberlly, quien en julio de 2024 dio a luz a su hija Helena.

Neymar tiene cuatro hijos: Davi Lucca, de 14 años, fruto de su relación con Carolina Dantas, Mavie y Mel, de 2 años y 11 meses, junto a Bruna Biancardi y Helena, de 2 años, a quien tuvo con Amanda Kimberlly (Foto: Instagram)

Al mes del nacimiento de su hija, Bruna anunció que se separaron en buenos términos. Sin embargo, a mediados de 2024 decidieron darse una segunda oportunidad y en julio de 2025 le dieron la bienvenida a Mel, su segunda hija en común. Ahora se preparan para volver a ser padres de una niña. Si bien aún no revelaron el nombre, hay varias chances de que, si siguen la tendencia, comience con la letra “M”.