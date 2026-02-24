Enduro del Verano: Kawasaki Racing Team YPF RÖD presentó la temporada 2026

Cada año, a la altura del kilómetro 408, la ruta 11 de la Costa Argentina cambia completamente de paisaje: miles de personas estacionan sus autos al costado del camino para asistir al evento más importante del motocross de Latinoamérica, el Enduro del Verano. Y allí, ante un público que crece verano a verano, el Kawasaki Racing Team YPF RÖD presentó oficialmente su temporada deportiva 2026.

Con la presencia de sus dos pilotos, el multicampeón Joaquín Poli y Diego Llanos, las marcas compartieron los desafíos que el equipo afrontará a lo largo del segundo año de una alianza que se ha reflejado en un salto de calidad para el equipo.

Joaquín Poli y Diego Llanos lideran el equipo en el segundo año de alianza, con el objetivo de sostener el título y el rendimiento en pista.

“La alianza de Kawasaki Argentina con YPF RÖD nos dio mucha alegría porque son dos compañías de mucho prestigio. Aunque sabíamos que las cosas iban a andar bien, teníamos que probarlo en la pista y así fue, fue un año muy exitoso”, señaló Joaquín Poli, el gran referente del motocross nacional que intentará revalidar su título de campeón. “Desde que estoy en la marca venimos usando el lubricante YPF RÖD y la moto se siente muy confiable. Nos da mucha tranquilidad que rinda al cien por ciento”, agregó, por su parte, Diego Llanos.

La propuesta deportiva del equipo se apoya en la sinergia entre la tecnología y el rendimiento de los lubricantes YPF RÖD y la trayectoria, potencia y ADN racing de Kawasaki en el mundo off-road, una combinación posiciona al equipo como una referencia en materia de confiabilidad, innovación y desempeño en pista.

El Kawasaki Racing Team YPF RÖD presentó su temporada 2026 en el Enduro del Verano, ante miles de fanáticos en la Costa Argentina.

La Kawasaki KX450 que utilizan Poli y Llanos es la misma con la que el francés Romain Febvre conquistó el título mundial de MXGP 2025, en tanto YPF RÖD es la línea de lubricantes para motos de YPF que ofrece máxima protección, limpieza y rendimiento, tanto en uso urbano como deportivo.

La Kawasaki KX450 es el mismo modelo con el que Romain Febvre fue campeón mundial de MXGP 2025.

“Ser parte de la temporada 2026 del Kawasaki Racing Team YPF RÖD en un evento tan emblemático como el Enduro del Verano reafirma nuestro compromiso con el motociclismo de alto nivel. Esta alianza nos permite demostrar en competencia la performance de nuestros lubricantes y seguir construyendo una propuesta sólida para todo el segmento”, afirmó Carolina Porchile, directora de Lubricantes y especialidades YPF.

YPF RÖD es la línea de lubricantes para motos de YPF, desarrollada para ofrecer máxima protección, limpieza del motor y alto rendimiento tanto en uso urbano como en competencia.

La temporada 2026 marcará, así, una nueva etapa para el Kawasaki Racing Team YPF RÖD, consolidando una alianza estratégica que combina tecnología, performance y experiencia en competencia, con presencia en las principales fechas del calendario nacional de motocross y enduro.

