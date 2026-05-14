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Cómo ver a la selección argentina en el Mundial: una por una, estas son todas las opciones

Todos los encuentros del equipo dirigido por Lionel Scaloni se podrán ver por cuatro señales diferentes; el debut será el 16 de junio frente a Argelia

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La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022
La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022LUIS ROBAYO - AFP

Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni es uno de los candidatos al título, pero deberá volver a demostrar que tiene lo necesario para levantar el trofeo más preciado por cuarta vez en la historia y por segunda edición consecutiva. Sus rivales en el Grupo J serán, en orden: Argelia, Jordania y Austria. El minuto a minuto de cada encuentro se podría seguir en canchallena.com.

De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). En contrapartida, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición. El seleccionado africano, por su parte, atraviesa un gran presente (llegó a cuartos de final en la Copa Africana de Naciones) y buscará avanzar de ronda.

El cuerpo técnico de la selección argentina ya estudia a los rivales de la etapa de grupos
El cuerpo técnico de la selección argentina ya estudia a los rivales de la etapa de grupos@argentina

Cómo ver los partidos del Mundial 2026

Todos los partidos del certamen ecuménico contarán con televisación de DSports, mientras que los que involucren al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé y la TV Pública. El plan premium de Disney+ transmitirá 30 partidos que aún no fueron anunciados, pero entre los cuales probablemente estén los de la Argentina.

La señal de DirecTV es la única que transmitirá todos los encuentros, y su exclusividad abarcará entre 71 y 73 partidos, lo que significa que más del 65% del Mundial solo podrá verse a través de este servicio. Por otro lado, Telefé transmitirá 32 encuentros, incluyendo todos los de la selección argentina, el partido inaugural, las semifinales y la final. La TV Pública también se sumará a la transmisión, emitiendo diez compromisos en vivo. Dentro de esta oferta se incluyen todos los encuentros de la Albiceleste y la final, manteniendo ya una tradición que comenzó en 1974.

Telefé emitirá varios partidos del Mundial 2026, incluyendo todos los de la selección argentina
Telefé emitirá varios partidos del Mundial 2026, incluyendo todos los de la selección argentina

Además de las opciones televisivas, el streaming emerge como una alternativa para los hinchas de todo el mundo. La plataforma FIFA+, en conjunto con DAZN, ofrecerá una versión gratuita con material como resúmenes y repeticiones, y una suscripción paga que permitirá acceder a todos los partidos. Por último, Paramount+ y DirecTV anunciaron una alianza estratégica gracias a la cual los suscriptores tendrán acceso a todos los eventos deportivos que transmite DSports.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
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