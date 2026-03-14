Entre rayos y un diluvio infernal: “La Bestia” Mugabi anticipó el final de Hagler hace 40 años

Sobran los dedos de una mano para contabilizar cuántos días por año llueve en Las Vegas. Pero en aquel 10 de marzo de 1986 –hace ya cuarenta años- los picos montañosos del desierto de Nevada refractaban las centellas eléctricas de una tormenta salvaje e incontrolable. “Cuando aquí empieza el diluvio no para nunca más. Así pelee Hagler o Alí”, dijo un viejo jugador de dados que había perdido todos los ahorros de su vida.

Marvin Hagler volvía al ring once meses después de aquella inolvidable batalla ganada en tres rounds frente a Tommy Hearns, cambiante, dramática e histórica, con dos propósitos definidos: ser el mejor del momento y acortar distancias al récord de defensas del título mundial mediano en poder del gran Carlos Monzón (14). Su pelea con el retador ugandés John Mugabi, de 26 años, representado por el sabio ingles Mickey Duff, con un récord espectacular de 26 combates ganados, todos por KO, desataba mas curiosidad que interés, pero relajaba a los fanáticos después de presenciar: Hagler–Durán (1983), Hagler–Roldán (1984) y Hagler–Hearns (1985).

Una entrada para la velada del 10 de marzo de 1986 en el Caesars Palace, de Las Vegas: Hagler vs. Mugabi era el plato fuerte, mientras que Tommy Hearns se medía con James Shuler en el semifondo

Cada pelea de Marvin se consumía en Argentina tal si fuese uno de nuestros campeones. La globalización del boxeo llevó a Tito Lectoure, alma mater del Luna Park, a una drástica visión: “La televisación en vivo del boxeo internacional, a la larga, aniquilará las veladas populares de nuestro pugilismo”. Y no se equivocó.

Este cronista –con 29 años por entonces- no podía creer lo que se vivía en el viejo estadio de tablones lineales, convertidos en gradas, que decoraban el cemento plano del estacionamiento del Caesar’s Palace, en donde el viento y las gotas heladas, se enfrentaban cara a cara con cada uno de los espectadores cobijados en pilotines plásticos que garantizaban unas cinco horas de impermeabilidad. Ver a Bo Derek, La chica 10, con su cabellera rubia desalineada exponiéndose al aguacero, u observar a Telly Savalas (“Kojak”) protegiendo su calva con un póster del espectáculo plegado era asombroso, de película. Esa vez, todos los seres vivos fuimos iguales ante la ley de la naturaleza.

La portada de Sports Illustrated sobre la pelea Hagler vs. Mugabi

El diablo metió la cola

Todo era raro esa noche. Entre pálpitos y pronósticos sabíamos que algo extraño estaba pasando. Los médicos y las ambulancias actuaron de urgencia para trasladar al hospital a Richie Sandoval, despojado del mundial gallo por Gaby Cañizales, que lo castigó a más no poder; la misma suerte corrió James Shuler, fulminado por los golpes de Tommy Hearns, que aceptó ser semifondista de Hagler y volver al ruedo a su manera: ganando por KO en 73 segundos.

Los músculos de Mugabi

La talla atlética del africano era imponente. Deslumbraba ante Hagler, cuya masa muscular se asemejaba a una obra esculpida en bronce. Ambos ingresaron alzados al ring, tal si fuesen bebés, por los hombres de seguridad, para no mojar sus botas de combate.

Mugabi sorprendió con sus ganchos al cuerpo y ganó la primera parte del match. Sin dudas. Y por momentos, Marvin vaciló, entonces aparecieron los fantasmas: ¿Como quedó Hagler después de la pelea con Hearns?

El combate fue electrizante y la experiencia de Hagler –con su ojo derecho cerrado- afloró en el momento justo en base a su talento y fortaleza. Quebró a Mugabi, quien fue cediendo todo en los últimos dos rounds hasta que pudo terminarlo en el undécimo con dos derechazos imperfectos que fueron suficientes para enviar a la lona a un rival agotado. Un peleón.

Al día siguiente afloraron los rumores: Sugar Ray Leonard, próximo a cumplir 30 años, amenazaba con su regreso al cuadrilátero para retar a este Hagler, de 31 o 33 años –jamás se comprobó su edad real-, con una carrera fantástica de 62 victorias, dos reveses y dos empates.

Seguramente Leonard sacó una conclusión inmediata sobre todo lo pasó con Hagler, aquella noche, en el diluvio del desierto.