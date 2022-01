Emanuel Mammana vuelve a River: la cruda historia de cuando quiso suicidarse y lo salvó un desconocido

Fue una semana repleta de emociones para Emanuel Mammana. Mientras se aceleraba su regreso a River, el club donde se formó y dijo que lo hacía feliz, también rememoró la profunda tristeza que transitó tras la pérdida de sus padres y su intento de suicidio, en una entrevista que le brindó el jueves a radio La Red. A los 25 años, ya con un amplio recorrido futbolístico y durísimas vivencias personales, este muchacho nacido en Merlo (igual que Marcelo Gallardo) puede ser catalogado como un “joven veterano”.

Fueron muchos los futbolistas que dejaron River buscando nuevos desafíos a lo largo de estos siete años y medio repletos de gloria de la mano de Gallardo. Uno de ellos fue Mammana, que dejó al equipo de la banda en 2016 con los bolsillos repletos de títulos (Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Suruga Bank 2015), en un salto que lo llevó a Europa: lo compró el Olympique Lyon en alrededor de 8 millones de euros.

Luego de una temporada en el club francés (2016/2017), el Zenit de San Petersburgo se hizo de su pase tras pagar la suma de 16 millones de euros por un contrato hasta el 30 de junio de 2022. Allí siguió sumando títulos a su palmarés: obtuvo la liga local dos veces de manera consecutiva además de la Copa y Supercopa de Rusia. En 2020 Emanuel se fue cedido por un año al FC Sochi. Este viernes, el Zenit, dueño del pase, anunció en su cuenta de Twitter la salida del defensor argentino. Y entonces todo volverá a empezar para él.

Эмануэль Маммана покидает «Зенит» 🤝 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 7, 2022

“No quise escuchar ninguna oferta que no sea la vuelta a River” declaró en una entrevista con Radio La Red el marcador central de 25 años, reconociendo que solo tenía la intención de rescindir su vínculo con el Zenit ruso para jugar en el equipo en el que debutó en primera división. “Yo nunca dudé, cuando surgió la chance de volver a River pedí que se rechazara todo. No me importa resignar dinero, me importa ser feliz y jugar donde fui feliz”, agregó.

Además comentó que Gallardo lo llamó y el propio jugador se encargo de transmitirle sus ganas de volver a ganar todo. En los próximos días se concretará de manera oficial su regreso al club de Nuñez para convertirse en el segundo refuerzo (el primero fue Tomás Pochettino, que firmará su contrato este fin de semana). El arribo del futbolista aportará el recambio defensivo necesario para afrontar la Copa Libertadores 2022, el principal objetivo de River este año.

Emanuel Mammana de River Plate pelea por el balón con Rodrigo Bentancur de Boca Juniors durante un partido entre River Plate y Boca Juniors como parte de la sexta ronda del Torneo Transicion 2016 en el Monumental Antonio Vespucio Liberti Stadium el 06 de marzo , 2016 en Buenos Aires, Argentina. Gabriel Rossi - LatinContent WO

Sus intentos de suicidio

La historia de vida de Mammana, que debutp en la primera de River en 2014, cuando tenía 18 años, está cargada de drama. En la entrevista con La Red recordó algo que ya había confesado: luego del fallecimiento de sus padres pensó en suicidarse, “Todos aquellos que perdieron a los padres saben lo duro que es. Tuve ganas de suicidarme, estuve a punto de hacer una locura. Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses en los que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, vi que venía y estuve a punto de tirarme, pero me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona no sé quién es, pero le agradezco de corazón, me salvo la vida. . Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Mis papás no hubieran querido eso”, volvió a emocionarse.

En una entrevista a Olé, dos años atrás, Mammana había dado más detalles de esos momentos terribles de su vida. “De chico comía gracias a lo que me daba River. Mi papá decía que no tenía hambre para que yo comiera”. Y explicó: “Perder a mis padres fue duro. Las lesiones, no”. Y amplió sobre su sufrimiento: “Lo quise hacer dos veces (la idea de suicidarse). Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”. Volver a River, también, es devolver aquello que recibió. “El día del funeral de mi papá llegaron tres combis grandes con chicos de todas las Inferiores, estaba la calle llena”, abundó. En ese momento tenía 15 años. Cuando falleció su mamá, apenas tenía 6.

Suelen decir que la vida da segundas oportunidades y también que uno siempre vuelve a aquellos sitios donde fue feliz. A Emanuel hoy la vida le sonríe y aquel episodio del pasado solo es un mal recuerdo...