Padres famosos, hijas amazonas: Jessica Springsteen se suma a la lista de Gates, Bloomberg y Jobs y saltará a caballo en Tokio 2020

El rock forma parte del linaje, pero en la familia Springsteen nadie fue obligado a ser músico. Bruce Springsteen, creador de Born in the USA, y Patti Scialfa, integrante de E Street Band, tuvieron tres hijos: Evan James, Jessica y Samuel Ryan. El primero estudió música en Boston College. Sam, el más joven, ingresó al cuerpo de bomberos de su ciudad, Jersey. Y Jessica, la hija del medio, eligió dedicar su vida a la equitación. Fue la decisión de mayor impacto en su vida, porque hoy, 25 años después de iniciarse en ese deporte, representa a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Debutará el martes 3 de agosto desde las 7 de la mañana de la Argentina en la especialidad de salto hípico. En caso de clasificarse, la hija de The Boss participará en la final, pautada para el día siguiente a la misma hora (miércoles a las 7). Luego competirá por equipos: el viernes, también a las 7, tendrá lugar la rueda clasificatoria, y 24 horas después, siempre a esa hora, se desarrollará la definición por las medallas.

Jessica Springsteen en acción, durante el Grand Prix de Roma de este año. Davide Mombelli - Corbis - Corbis Sport

Jessica tuvo un entorno inmejorable para iniciarse en el deporte que hoy sigue amando, a sus 29 años: una granja familiar de 121 hectáreas ubicada a unos pocos kilómetros de Nueva York. La metrópoli, fuente de ideas para un sinfín de canciones, libros, series y novelas, fue protagonista en algunas de las letras más significativas de su padre.

“Por una vida lejos de los paparazzi”

Transcurrían los años de mayor éxito comercial cuando Bruce y Patti decidieron abandonar la costa del oeste de Estados Unidos. Apenas Jessica (nacida en Los Ángeles) y su hermano Samuel tuvieron edad suficiente para ser escolarizados, la familia se mudó a Nueva Jersey, el estado que vio nacer a Bruce. El destino fue Colst Neck, un austero municipio de 10.000 habitantes; lo suficientemente cerca y, al mismo tiempo, lo suficientemente lejos del gigante demográfico que es la Gran Manzana.

El periodista musical John D. Luerssen refiere en su libro Bruce Springsteen FAQ: All That’s Left to Know About The Boss (Preguntas frecuentemente realizadas sobre Bruce Springsteen: todo lo que queda por saber sobre El Jefe) que Bruce y Patti querían una vida “fuera de los paparazzi” para sus recién nacidos. Fue allí donde Jessica comenzó a cabalgar, en un pony que le regalaron cuando tenía seis años. “Toda niña chiquita ama a los ponies. Yo estaba obsesionada con el mío”, recordó en una entrevista con CNN Equestrian. Años más tarde obtendría uno de sus caballos más valiosos, Vornado van ben Hoendrick, que le daría, 12 años después, la medalla de bronce en el campeonato regional de Lexington. Lexington es un importante centro hípico de Estados Unidos.

No tuvo que pasar demasiado tiempo para que su talento se tradujera en medallas. Comenzó compitiendo entre caballos diminutos y ganó en el Washington International Pony Equitation Classic Final. Luego pasó a equinos mayores y también le fue bien. En 2008 ganó el ASPCA Maclay National Championship, un concurso de lo más prestigioso; “Springsteen se roba el show en el ASPCA Maclay Final”, tituló el medio especializado The Chronicle of the Horse.

En adelante, Springsteen hilvanó su carrera con mayor facilidad. Sus rendimientos en la adolescencia le permitieron ser suplente en Londres 2012. Una curiosidad: también Jennifer Gates y Georgina Bloomberg, hijas de Bill Gates y Michael Bloomberg, participaron en la selección preolímpica para integrar el equipo estadounidense en esos Juegos, pero ninguna de las dos llegó a estar en la convocatoria final. El salto ecuestre parece ser atractivo para descendientes de celebridades en aquel país: unos años más tarde Eve Jobs, hija del fundador de Apple, Steve Jobs, compitió en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Jessica Rae Springsteen salta en los Campos de Marte, al pie de la Torre Eiffel, en 2019. Aurelien Meunier - Getty Images Europe

Al concluir aquellos Juegos de Londres, Peter Charles, ganador del oro en el equipo británico en salto ecuestre, vendió su caballo a Jessica, por la “necesidad de invertir en un nuevo grupo de caballos jóvenes para Río de Janeiro 2016″. Que el campeón olímpico le cediera a Springsteen el equino ganador fue toda una señal. Y ese “guiño” resultó el principio de un lapso de tres años de apogeo en la carrera de la joven californiana: se llevó el premio mayor en la American Gold Cup 2014.

Esa victoria, en consecuencia, le dio méritos para convertirse en embajadora ecuestre de Gucci. En mayo de 2015 Springsteen fue ubicada en el puesto 47 del ranking de “atletas de mayor valor comercial” del mundo, confeccionado por la revista británica SportsPro. Sin embargo, nada de eso impidió que la hija del rockero quedara fuera de Río 2016: para esos Juegos, Jessica no fue seleccionada.

Jessica y sus padres, Patti Scialfa y Bruce Springsteen, en 2018; ellos la protegieron de un posible acoso mediático, mudándose de California a Nueva Jersey. Walter McBride - WireImage

Claro que en la mente de un atleta las caídas nunca deben ser la causa de rendición. Cuatro años después, y gracias a su perseverancia, la tercera será la vencida para Springsteen, suplente inactiva en Londres 2012 y ausente en Río 2016. Ahora, la número 27 del ranking mundial es olímpica y su apellido figurará públicamente, esta vez no por la música de su padre.