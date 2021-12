“Es el candidato para reemplazar a Gallardo”: Mariano Closs arriesgó quién llegaría a River

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), contó este jueves quién es el principal candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo en el cargo de director técnico del primer equipo de River Plate, siempre y cuando el “Muñeco” decida, finalmente, no continuar en el club millonario.

“Yo tengo a un candidato. El uno. El ‘Plan B’ que dicen que no tienen. Y creo que es (Martín) Demichelis”, lanzó Closs. A su vez, el periodista explicó. “Para largar Bayern Múnich, que es el segundo equipo, y donde él una vez por semana trabaja con (Julián) Nagelsmann, tiene que llegar a River. Le han ofrecido venir a la Argentina en otros clubes, pero el único club por el cual vendría y dejaría Alemania, que es su vida (ha pasado su vida ahí) sería River Plate. Lo único que lo movería”.

Luego, el conductor reparó en la semejanza de los valores que tiene el club alemán donde trabaja Demichelis con los métodos de Gallardo. “Sabemos de la disciplina, el orden y el compromiso que tiene el Bayern. Él (por Demichelis) está criado en esa línea. Hoy, los técnicos tienen acceso a la información de otros que han pasado: de (Hansi) Flick, de (Pep) Guardiola, de (Carlo) Ancelotti, de (Julian) Nagelmann mismo. En esto de continuar con una seriedad, si es que Gallardo no sigue como técnico; creo que si hay algo de todo lo que Gallardo ha tenido (en común) con este equipo alemán es la organización, el compromiso y la disciplina; tiene los mismos rasgos”.

A su vez, contó que, en caso de trabajar en el país, “Micho” estaría acompañado por colaboradores que están inmiscuidos en la vida del fútbol local. “Él va a trabajar con gente que está metida en el fútbol argentino. Están empapados”, señaló.

Para poner en valor la carrera del exjugador de la Selección, Closs dio cuenta de los méritos que hizo el joven DT para llegar al lugar donde está. “En los primeros dos años, le habían dado a (Miroslav) Klose el Sub-17, y a Demichelis el Sub-19. Ahora, le dieron el segundo equipo. El Bayern Múnich no te recompensa porque sos lindo, no te regala nada. Si no, no sería lo que es”.

Por último, indicó que el exdefensor es “el único o el mejor” aspirante a dirigir River si se va Gallardo, por su “trabajo, dedicación y metodología”. Al mismo tiempo, aclaró que, de acuerdo con su información, los dirigentes de River todavía no se pusieron en contacto con el entrenador. “El abecedario completo es Marcelo Gallardo. Si el abecedario muere en la z, hay que ir a buscar un técnico”, concluyó.