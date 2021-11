El debate sobre el futuro de Marcelo Gallardo en River terminó en un cruce entre el “Chavo” Fucks y la producción

Diego “Chavo” Fucks, periodista de F90 (ESPN), aseguró este jueves que a Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, lo ve más lejos que cerca de continuar como director técnico del primer equipo millonario. Sin embargo, el clásico debate entre los periodistas escaló al punto tal que uno de los productores del programa salió al cruce del cronista.

“A ver, no voy a decir se va, porque no lo confirma él, yo no puedo ser tan osado; creo que, como nunca, lo está pensando seriamente. Como nunca, está pensando en su salida”, aseveró Fucks en el pase con F12.

Luego, el panelista agregó: “Hay temas también personales que nosotros desconocemos. (...) Creo que la evaluación no pasa en los desafíos próximos de River. Y creo que en la oferta de Uruguay (NdeR: le propusieron ser entrenador de ‘La Celeste’), le ofrece cosas que le pueden resultar interesantes. No el dinero, es menos que River. Por ejemplo, estar cerca, tener más tiempo para estar con su hijo más chico, que tiene solamente dos años y es la devoción de Gallardo; le ofrecen tener un tiempo más libre para hacer un viaje y ver futbol afuera”.

A su vez, Fucks reparó en el agotamiento del joven entrenador, quien habló con la prensa tras la consagración: “Cuando habla de desgaste, está hablando de lo cansado que está del día a día. A mí, las declaraciones me llevaron a pensar que, si se queda en River, es porque cambió de opinión”.

Por su parte, el conductor Sebastián Vignolo confesó que notó “nostálgico” al técnico de River en la entrevista que le hizo después de la victoria ante Racing. “El día que se vaya lo vamos a extrañar y diremos: ¿se acuerdan cuando Gallardo dirigía River? Y este loco, que alguna vez dijo (que es) el mejor técnico del mundo no quede tan ridículo, ahí, nos vamos a dar cuenta del entrenador que tiene River, que no solo que es parte de su historia, si no que es el que le dio mas grandeza”, reflexionó el “Pollo” en su comentario editorial.

Además, el animador recordó lo que él mismo le había aconsejado a Gallardo tras ganar su primer torneo con River: “Nosotros decíamos, yo soy Gallardo, me voy campeón, eliminé a Boca, gané la sudamericana, porque te decían: tenis que ir ganador. Menos mal que Gallardo no nos escuchó o no fue conformista como nosotros. Miren todo lo que se hubiese perdido, lo que no hubiese ganado”, concluyó.

El cruce con la producción

En tono de broma, el animador le preguntó a su productor “Tanqueta”, quien según sugieren, es hincha de River, si para él, Marcelo continúa en “La Banda”. Sin amilanarse, contestó: “La información que manejo yo es que Gallardo se queda en River”.

Después, el Chavo Fucks lo chicaneó entre risas: “Gallardo dice que es la decisión más difícil de su vida, y él dice: ‘Se queda’”. Dispuesto a responder, “Tanqueta” replicó: “‘Chavo’, esto es insólito. Vos decís que yo me la juego con la información. El tipo que más grita del programa, que no deja hablar a nadie. Insólito”. Por último, Fucks replicó: “No te voy a subir al ring, quedate ahí”.