La emoción de Mariano Closs al recordar a Maradona: “En algún lugar nos está espiando”

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), recordó este jueves al futbolista Diego Maradona a un año de su muerte. Desde Montevideo, donde este sábado relatará la final de la Copa Libertadores, el animador le dedicó el comienzo de su programa a la figura del Diez. Además, dejó un especial comentario acerca del relato de su colega Víctor Hugo Morales del segundo gol del jugador argentino a la Selección de Inglaterra en el Mundial de México 86′, en el que el astro alcanzaría la gloria.

Sin ocultar su emoción, el periodista recurrió primero la poesía para evocar al “Pelusa”: “¿Sabrá que está vivo? ¿Sabrá desde algún lugar que él esta vivo? ¿Sabrá todo lo que se está brindando y rindiendo? Yo creo que tiene que estar espiando, y con esa intuición futbolística, mágica, distinto a todos, en algún lugar debe estar dándose cuenta, los que lo quieren de verdad, el mundo del fútbol, ustedes del otro lado. Debe estar espiando”.

Luego, se refirió al histórico relato de Víctor Hugo Morales, con quien Closs trabajó al comienzo de su carrera, y reveló una curiosidad que tiene sobre la histórica narración del periodista uruguayo: “Algún día le tendré que preguntar, porque te sigue emocionando esa parte, de tantas cosas que nos emocionó de Maradona, que creo que ese relato está hecho para el día después. Me da la sensación que no fue para 1986 el relato de Víctor Hugo para esa jugada magistral. Si no, en mí, no seguiría la emoción que me produjo recién observarla”.

La pregunta que Closs quisiera hacerle a Víctor Hugo sobre su relato

Después, confesó que tiene ganas de decirle algo al cronista sobre aquel trascendente relato: “Creo que a Víctor Hugo le voy a decir un día: ‘Nene, lo armaste sabiendo que iba a quedar en el recuerdo’, porque la verdad que es extraordinario seguir observándolo’”. A su vez, el relator hizo una metáfora entre las condiciones climáticas del día y la tristeza que sienten quienes querían a Maradona: “Sigue emocionándonos, por eso está triste el cielo de la ciudad”.

Por otra parte, consideró que Maradona “está vivo en la memoria, el cariño y el recuerdo de todo el mundo”. Asimismo, apuntó contra aquellos “quienes lo van recordando desde otro lugar, de no querer hacerlo descansar en paz”.

Por último, indicó que “es un día muy especial, y lo será el año que viene, y lo seguiremos recordando cada 25 de noviembre, y aparecerán anécdotas, y nos seguiremos emocionando”.