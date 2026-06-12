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“Es el penal de Neuer a Higuaín”: la jugada en Canadá-Bosnia que enloqueció a los argentinos

El tercer partido del Mundial 2026 dejó una polémica muy grande luego de una pena máxima no sancionada en favor del país organizador; las comparaciones no tardaron en llegar a las redes

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“Es el penal de Neuer a Higuaín”: la jugada en Canadá-Bosnia que enloqueció a los argentinos
“Es el penal de Neuer a Higuaín”: la jugada en Canadá-Bosnia que enloqueció a los argentinos

Luego de una inauguración que tuvo comentarios de todo tipo, el partido entre Canadá y Bosnia no llamaba mucho la atención de los fanáticos del fútbol, ya que incluso ni siquiera iban a ser titulares las principales figuras Alphonso Davies y Edin Džeko. Por eso, hubo mucha sorpresa durante el segundo tiempo, cuando el arquero europeo golpeó a un delantero canadiense de una forma que rápidamente recordó aquella polémica de la final del Mundial 2014 entre Manuel Neuer y Gonzalo Higuaín.

En esta ocasión, Nikola Vasilj fue el protagonista que pegó con su puño en la cabeza de Tani Oluwaseyi, lo que generó que muchos pidan penal de inmediato. Tras la revisión del VAR, se cobró offside y quedó descartada cualquier posibilidad de la pena máxima, pero los hinchas argentinos volvieron a quejarse por la falta no cobrada en 2014, una herida que todavía no sanó.

El golpe de Neuer a Higuaín que no fue penalizado con penal para Argentina en 2014
El golpe de Neuer a Higuaín que no fue penalizado con penal para Argentina en 2014

Con toda esta situación, la comparativa no tardó en instalarse en redes sociales y los memes aparecieron casi al instante, lo que provocó que el video del partido entre Canadá y Bosnia se haga viral. Así, cada vez más internautas se enteraron de lo ocurrido y la situación no hizo más que desbordarse por completo entre Instagram y X.

Los mejores memes del penal no cobrado

La comparativa entre los arqueros no solo se hizo presente en Argentina
La comparativa entre los arqueros no solo se hizo presente en ArgentinaCaptura X
El golpe de los arqueros es parecido, pero no igual
El golpe de los arqueros es parecido, pero no igualCaptura X
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