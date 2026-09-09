Eldense, el club de España que comprará Messi: un guiño al Barcelona, una presidenta mujer y un jujeño en los 80

En Elda, un municipio de 55.000 habitantes del sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, están alborotados y expectantes. La noticia sobre el desembarco de Lionel Messi como nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, la modesta institución de la ciudad, que acaba de regresar a la segunda división del fútbol español, tiene inquietos a todos. Es más: fue uno de los temas de conversación entre las miles de personas que acompañaron a la Virgen de la Salud, la patrona de la ciudad, durante la tradicional procesión por las calles de Elda.

La entrada al estadio Nuevo Pepico Amat, donde actúa el club Eldense, la entidad que comprará Leo Messi MORELL - EFE

Rubén Alfaro, alcalde de la ciudad, exteriorizó su “felicidad”, aunque no entregó demasiados detalles por cuestiones de confidencialidad. El funcionario reconoció haberse reunido con la presidenta de Eldense, Carolina Holguín (desde 2025, la primera mandataria mujer del club). “Nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar prudencia”, declaró Alfaro y destacó el apoyo que el ayuntamiento le brindó al club azulgrana durante los últimos doce años para estabilizar la gestión y “contribuir, en 2023, a que volviera a ascender a la segunda división tras militar 60 años” en categorías menores.

Carolina Holguín, la primera presidenta mujer del club Eldense Redes

Eldense es un club de casi 105 años, fundado el 17 de septiembre de 1921. La institución nació por la iniciativa de un grupo de hinchas de Barcelona, que conformaban una peña llamada “Los Cabezotas”, que decidió crear su propio equipo para luchar deportivamente con el otro conjunto local, el Elda FC. El nombre original fue Club Deportivo, pero más tarde se transformó en la denominación actual. Los fundadores eran miembros del Casino Eldense, una sociedad cultural/recreativa de la ciudad, y allí hacían las reuniones del club. Durante los primeros años, el club jugaba en un campo de llamado “El Parque”, que además de partidos de fútbol, albergaba corridas de toros.

Una formación de Eldense, que actúa en la segunda división de España Redes

La relación con el Barcelona se aprecia fácilmente: la camiseta tiene los mismos colores y diseño que la de los catalanes. Lo mismo que las tribunas, que respetan la identidad azulgrana. Eldense nunca jugó en la primera categoría de España. Su historia estuvo acompañada por distintos momentos, algunos más fructíferos y otros más alarmantes desde el aspecto económico. En su plantel actual no hay jugadores argentinos, pero sí contó con uno en los ‘80. El jujeño Roberto Orellana, que actuó en Gimnasia y Tiro de Salta y Chacarita, jugó en varios clubes españoles, uno de ellos Eldense. Es más: dejó su huella en una eliminatoria de la Copa del Rey 1987/88 por anotarle dos goles al Bilbao Athletic, el equipo filial del gigante vasco, en el mítico estadio San Mamés, lo que valió la clasificación del equipo de Alicante. En 2017, el club contrató a tres jugadores argentinos: Joel Silva, Mariano Gancedo y Federico Haberkorn.

El jujeño Roberto Orellana jugó en el club Eldense, de España @ElRecord

Desde 2012, el Decano o Deportivo Azulgrana, como lo apodan, hace de local en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, inaugurado en esa temporada tras una construcción que demandó 4,5 millones de euros. El estadio tiene el nombre de José Amat Cerdán, conocido como Pepico, un exfutbolista y entrenador, fallecido en 1994. El escenario tiene capacidad para unos 6000 espectadores.

El club quedó manchado por un caso de amaños de partidos y apuestas surgido en 2017. El equipo alicantino protagonizó varios marcadores sospechosos en la Segunda B; en uno de ellos perdió 12-0 contra el Barça B, situación que provocó una investigación que llevó a juicio a un directivo, a dos entrenadores, a dos jugadores y al hermano de uno de ellos. Aquel caso “concluyó con la detención de buena parte de los acusados, la ruptura con el grupo inversor, el desmantelamiento de la plantilla y el descenso final del Eldense a Tercera División”, publicó, en enero, el diario español El País. Se dijo que estaban involucradas las mafias de Italia y China.

Sin embargo, en febrero pasado, curiosamente, una jueza decidido absolver a los acusados del caso, tras la sospecha concreta de amaños de partidos disputados por el club, que entonces estaba gestionado por un fondo de inversión representado por el italiano Nobile Capuani.

Club Deportivo Eldense, durante el partido que terminó en empate sin goles ante Sporting Gijón, por la segunda división de España Eldense Instragram

En 2019, en crisis institucional tras los presuntos arreglos y apuestas, el club estuvo por desaparecer, pero distintos empresarios locales actuaron como salvataje. Es un club acostumbrado a estar en el sube y baja del fútbol español. En 2024 cayó a la tercera división, pero en mayo de este año certificó su rápido regreso a la Liga Hypermotion, como se conoce a la segunda de España. Tras vencer al Atlético Madrileño por 2-1, selló no sólo su ascenso, sino que también certificó el título de campeones del Grupo 2 de la Primera Federación.

Hoy, el equipo atraviesa una inicio difícil en el aspecto deportivo. Jugadas cuatro fechas de la segunda división, Eldense está en zona de descenso, en la vigésima posición, con sólo dos puntos (dos derrotas y dos empates). Tras el empate 0-0 del sábado pasado, fue despedido el entrenador, Claudio Barragán. La información concreta indica que Leo Messi le adquirió la entidad al grupo inversor colombiano TH, liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo. Sin dudas, una nueva historia se iniciará en el conjunto centenario.