“Me extraña, sos un tipo futbolero”: Vignolo cruzó a Esteban Edul por su polémica opinión sobre un gol de River

River Plate derrotó 2 a 0 a Newell’s Old Boys por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional. El segundo tanto del equipo millonario lo marcó el volante Juan Fernando Quintero, quien regresó al club de Nuñez en el presente mercado de pases tras un breve paso por la Superliga China. En el relato televisivo del gol, Sebastián Vignolo, narrador a cargo de la transmisión, atribuyó el mérito a “la inteligencia, la calidad y la jerarquía” del colombiano. Sin embargo, este lunes, el periodista Esteban Edul opinó en sentido contrario a su colega, y consideró que dicho tanto lo podría haber marcado “cualquiera” de los jugadores presentes en “El coloso Marcelo Bielsa” el domingo por la noche.

El gol de Juanfer Quintero a Newell's

En el programa F12 (ESPN), Edul argumentó su posición, luego de que Mariano Closs y el resto de sus compañeros lo chicanearan por su particular análisis: “Hasta donde yo conozco de futbol, es más difícil hacer un gol cuando el arquero está, a que cuando no está. Ahí, solamente tenía que ir al arco. Hizo lo que tenía que hacer. De los que está ahí adentro de la cacha, cualquiera lo hubiese hecho. Lo único que tenía que hacer es acertarle al arco, y lo hace bien”. En ese momento, el columnista Leo Gabes recordó que Juanfer anotó el gol a “30 metros” de distancia del arco rival, mientras que el animador consideró que su colega “no midió que Quintero tiene que meter el pie seco y firme” para que el balón vaya bien direccionado.

En el comienzo de su programa F90, Vignolo arremetió contra su colega, aunque en un principio se lo confundió con otro de los periodistas de F12: “Che, vi el gol de Juanfer... Yo no sé, ¿Paradizo era? Recién dijo o alguien… me extraña, es un tipo futbolero. ¿Edul? Quien fue?”. Luego, Closs aclaró que, efectivamente, se trataba de Esteban, quien no le esquivó al bulto y se hizo cargo de sus declaraciones: “Esta es mía. Cuando noté la excitación que había...”. En ese momento, el “Pollo” lo interrumpió y asumió su posición acerca del tema: “Yo, yo estaba excitado. Yo, Edul”.

Esteban Edul: "El gol de Juanfer Quintero lo hace cualquiera"

En tanto, Oscar Ruggeri se mostró sorprendido por la opinión de Edul y se expresó de acuerdo con la mirada de Vignolo. “Yo te voy a decir algo: espero que hayas dicho que fue un tremendo gol”, señaló. Sin achicarse, el columnista respondió: “Dije que hizo lo que tenía que hacer. No había arquero y fue al arco...”. Indignado, Federico Bulos comentó: “Y si estaba el arco libre, ¿qué querés que haga? Es un tremendo crack. Pero tranquilo, ha hecho goles mejores que este”. Por su lado, el “Cabezón” cuestionó: “¿Hizo lo que tenía que hacer? Pegarle a la pelota de la manera que le pegó? Yo no lo puedo creer. Tremendo el gol que hizo. Terrible. Que fácil largan ustedes: ‘lo hace cualquiera’. Es de fenómenos, solamente lo hacen los fenómenos”.

Luego, Vignolo enumeró los méritos de Quintero para anotar el gol: “Que no se levante, acertar al arco, pasar la pelota entre dos piernas. Es de crack, de recontra crack”. Por su parte, Mariano Closs utilizó una metáfora para explicar la virtud de Juanfer en la jugada: “Le hizo flequillo al césped”.

En su defensa, y para argumentar su posición, Edul les hizo una pregunta a sus colegas, que respondieron negativamente: “Ustedes creen que si le quedaba a Enzo Fernández, a Enzo Pérez, a Julián Álvarez, ¿no lo hacían el gol?”. Mariano Juan, exfutbolista, replicó: “Ninguno le pegaba así”. El punto de vista de Ruggeri fue muy parecido al de su excolega. Para terminar el debate, Sebastián Vignolo decidió hacerlo al bautizar a Quintero como “el Riquelme zurdo”.