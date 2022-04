El increíble mural dedicado a Bilardo en una dirección emblemática de la Ciudad de Buenos Aires

Carlos Salvador Bilardo es considerado uno de los directores técnicos más emblemáticos en la escena del fútbol local. Con un fuerte lazo con Estudiantes de La Plata, donde también fue jugador, ‘el Narigón’ despierta sensaciones en el hincha argentino, que lo recuerda por la conquista del Mundial de México 1986 tras ganarle a Alemania por 3-2 en el partido final.

Justamente en la calle México altura 1986, entre las calles Sarandí y Combate de Los Pozos, en Balvanera, ‘el Doctor’ tiene un merecido homenaje en una pared enorme que está entre un estacionamiento y un edificio. La sorprendente pintura, que acapara la atención de quienes pasen por la cuadra, fue ilustrada por el muralista Martín Ron, considerado uno de los diez mejores en su rubro según la revista Art Democracy. Sus obras, de grandes dimensiones e hiperrealistas, lo llevaron a ser premiado como Personalidad destacada en el ámbito de la cultura en 2021.

En la imagen retratada se observa a Bilardo con un clara mueca de satisfacción y los brazos abiertos luego de la obtención de la presea más importante a nivel selecciones. Curiosamente, esa foto que lo denota contento, lejos estuvo de sus pensamientos por aquel entonces.

En una entrevista que le realizaron unos años después, el ex DT aseguró que no celebró la conquista por los dos tantos que le marcó el conjunto germano: “Era una cosa de locos. Dos goles de córner. Nada, no festejé nada. No tengo medallas. No tengo foto con la Copa. Como jugador, desde 1968 venía con esas prácticas. Y que te hagan un gol así después de uno, dos, tres años practicando y mirando videos. Por eso no tengo medalla. Me la saqué. Me quería morir. Estaba mal”.

Diego Maradona festeja, la Argentina está a un paso del título; el doctor Bilardo, no deja de dar indicaciones DPA - Archivo

La iniciativa de este proyecto, que enaltece la figura del mañoso director técnico, fue encabezada por la productora de su serie que se emite en HBO Max, que consta de cuatro capítulos de 45 minutos cada uno y relata la historia de vida de él, sumado a varios testimonios de figuras locales e internaciones del fútbol, anécdotas y curiosidades de personas del ambiente que interactuaron con él en su carrera. En medio del retrato que se encuentra a la vista de los que pasan por allí está adjuntado un código QR que dirigirá a la persona directamente al link de la serie.

En paralelo a ello, a principios de año, HBO junto a Federico D’Elia, hincha del Pincha, armaron una iniciativa que se llamó “La Bilardoneta”, que en su iniciativa principal buscó reflejar el espíritu futbolero y la huella que dejó el exorientador táctico en sus más acérrimos fanáticos. Al grito de “Borombonbon, esta es la hinchada del Narigón”, varios fanáticos se pasearon por la ciudad a bordo de colectivos antiguos. Entre los cuatro recorridos que se hicieron, los vehículos pasaron por La Boca, Núñez, Once, avenida Rivadavia, Juan B. Justo, Libertador, Belgrano, Pueyrredón, Ángel Gallardo y por supuesto, por México 1986.