Oscar Ruggeri reveló una interna de un programa de ESPN e incomodó a todos

Oscar Ruggeri, columnista de Equipo F (ESPN), contó este lunes por la noche una interna del programa, lo cual generó incomodidad entre algunos de sus compañeros. Los periodistas se proponían a debatir acerca de las virtudes de los entrenadores de Racing Club y Estudiantes (LP), Fernando Gago y Ricardo Zielinski, los dos equipos líderes de sus respectivas zonas en la Copa de la Liga Profesional.

El eje de la discusión fue si un técnico es valorado y el otro no en función del lucimiento de cada uno de los conjuntos. En ese marco, el “Cabezón” irrumpió en la discusión con una frase fuera de contexto. “Si venimos y empezamos a hablar de Estudiantes, te sacan los de arriba, te gritan acá en el oído, y te dicen: ‘Es Battaglia, Battaglia, Battaglia’”.

Los dichos de Ruggeri provocaron la risa en Diego Latorre, un gesto de incomodidad en Miguel Simón y Sebastián Vignolo, y una ocurrente frase de Luciana Rubinska para salir del paso. “Tendríamos que sumar a Tigre, si fuéramos justos”, en relación a los equipos que juegan bien más allá de River Plate, Defensa y Justicia, Racing y Estudiantes. El exfutbolista coincidió con su compañera, y sobre el conjunto dirigido por Diego Martínez, opinó: “Sí, lo vi jugar. Muy bien”.

Ricardo Zielinski dirige una práctica de Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata Oficial

Luego, el exdefensor retomó el hilo sobre, y destacó al “Pincha” como equipo. “El otro día, Estudiantes hizo seis goles. ¿Cómo hacés seis goles?”, indicó en relación al último partido frente a Barracas Central, en el que ganó por 6 a 1 en condición de visitante. Además, el panelista indicó que las características de la institución platense también contribuyen a la buena labor del “Ruso”: “(Es) un club (en el que) que le dan todo, que lo dejan trabajar, que no se mete nadie”, consideró.

Por su lado, Latorre ponderó al futbolista Gustavo Del Petre, una de las grandes figuras del once pincharrata:: “Es uno de los mejores del fútbol argentino, una zurda tiene...”. A su vez, “Gambetita” se mostró molesto con la presunta etiqueta de DT defensivo que tiene Zielinski comparado con Gago. “Yo no me muevo por prejuicios. Uno tiene que criticar u observar lo que hacen los equipos, no moverse por los antecedentes de los entrenadores, ni por esta estupidez de es de una corriente o de otra. Esa es la responsabilidad nuestra. Para mí, es un gran entrenador. Lo respeto y lo valoro”, sentenció. En esa línea, recordó que el “León” es el conjunto más goleador del campeonato con 26 tantos.