Esteban Edul calificó de “soberbio” a un compañero y pidió disculpas: “Se me escapó”

El panelista de ESPN F12, Esteban Edul, calificó de “soberbio” a su compañero Augusto Cesar, quien reaccionó y le pidió al periodista que no se metiera en su vida. Tras advertir su exabrupto, el comentarista deportivo admitió que se le “escapó”, y le pidió disculpas al cronista que cubre la actualidad de Boca Juniors.

Luego de debatir acerca del presente del equipo de Miguel Ángel Russo, y evaluar la pericia del plantel para competir en la Copa de la Liga y la Libertadores, el conductor del envío, Mariano Closs, tomó la palabra y definió a Cesar como “verborrágico”. Inmediatamente, Edul acotó que también es “soberbio”. Para ayudarlo, el relator dijo que su compañero es “vehemente”.

#ESPNF12 📺 | ESPN



¿QUÉ LE FALTA A BOCA?



¿Al Xeneize le alcanza con el plantel que tiene para buscar un juego más dinámico y efectivo? pic.twitter.com/vfJKjl0ucj — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 30, 2021

Sin embargo, Augusto no se quedó callado y le dijo a su colega: “Tratá de no calificarme, Edul. Yo no me meto en tu vida, vos no te metas en la mía”. El ex TyC Sports contó que se le “escapó” su definición. Mientras tanto, la periodista Luciana Rubinska dijo que fue “el inconsciente”. Después, Closs le recordó a Edul que “hoy”, Cesar es compañero suyo. “Si eso lo pensabas cuando estabas en la vereda de enfrente...”, agregó.

Finalmente, aún con rencillas y asperezas para limar, Augusto le espetó a Edul: “Mirá que te conozco hace años, eh”. Entre risas, y luego de atravesar el momento tenso, el conductor del programa retomó el hilo del debate acerca del conjunto xeneize y la conveniencia o no de que Edwin Cardona sea titular en el equipo.

#ESPNF12 📺 | ESPN



¿CARDONA SOLO?



El Xeneize no puede ganar sin el colombiano. ¿Por qué le cuesta tanto encontrar un reemplazante? pic.twitter.com/IpUPhRmb0E — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 30, 2021

LA NACION