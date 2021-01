Escándalo en Chile con Gustavo Quinteros: insultos y gestos obscenos

Gustavo Quinteros, en el ojo de la tormenta en Chile por gestos obscenos en un partido

Gustavo Quinteros, entrenador del Colo Colo de Chile, quedó en el ojo de la tormenta tras el partido que su equipo disputó este fin de semana con el Antofagasta, por el torneo local del país trasandino.

Quinteros, ex defensor de San Lorenzo, entre otros, les dedicó un gesto obsceno a sus rivales y ahora, la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) estudia una dura sanción.

Según describe en su informe Cristian Garay, árbitro del encuentro, Quinteros fue "expulsado por realizar un gesto obsceno dirigido al equipo adversario".

"Quinteros se toma dos veces los genitales de manera ofensiva, insultante y humillante, generando un conflicto entre ambos equipos, sumado a que posteriormente le grita a viva voz a un jugador adversario "cerrá el c.".

Horas después, informa el diario La Tercera, el ex entrenador del seleccionado boliviano de fútbol ofreció las disculpas del caso.

"Hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal. Hubo provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice, así que me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice"

"También quiero pedir disculpas a toda la gente que estuvo involucrada. Más allá de las provocaciones, igualmente les pido disculpas. A toda la gente del fútbol, porque ese acto y ese gesto no refleja lo que soy como persona y mucho menos como profesional. Tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol, donde es la primera vez que sucede algo así. Le pido disculpas a toda la gente que se pudo sentir ofendida", añadió.