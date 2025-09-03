“Está llorando”: qué pasó en la conferencia de prensa de Scaloni

Durante la conferencia de prensa previa al partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un periodista de Radio Ciudad de Venado Tuerto desató un torrente de emociones cuando le consultó a Lionel Scaloni sobre Lionel Messi.

¿Qué desató la emoción en la conferencia de prensa de Scaloni?

La emoción se desató cuando el periodista Maxi de Vita Lemos preguntó a Scaloni sobre lo que significó haber compartido cancha con Lionel Messi. “Haber compartido una cancha con él, pasarle la pelota y compartir eso fue increíble”, respondió Scaloni. El entrenador agregó: “Es emocionante haber compartido con Leo el Mundial que ganó, será emocionante lo que pasará mañana. Y si realmente es el último, nos encargaremos de que juegue un partido más en nuestro país. Y hay que disfrutarlo, como siempre digo”.

Lionel Scaloni se emocionó tras la pregunta de un periodista

Tras la respuesta, otro periodista se preparaba para formular su pregunta, pero Scaloni lo interrumpió al notar la reacción de De Vita Lemos. “Está llorando”, señaló Scaloni, visiblemente conmovido. El periodista, fuera de micrófono, respondió: “Me diste la mejor alegría de mi vida”. Y rompió en llanto.

La emoción se contagió al propio Scaloni, quien no pudo evitar que se asomaran algunas lágrimas en su rostro. “¿Querés que espere?”, le consultó el periodista que tenía el micrófono, al ver la reacción del DT. “No, no, dale. Porque sino me parece que vamos a tener que terminar acá... Por verlo a él me pasó esto”, respondió Scaloni.

Scaloni sobre la posible despedida de Messi en Argentina

En el inicio de la conferencia, Scaloni se refirió a la posibilidad de que Messi juegue su último partido en el país por Eliminatorias. “Es un partido por lo que ya declaró Leo que será emotivo y especial, porque si es verdad que será su último partido en el país por Eliminatorias hay que disfrutarlo, como siempre digo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute porque lo merece”, afirmó.

"SERÁ UN PARTIDO ESPECIAL Y EMOTIVO", dijo Lionel Scaloni sobre el cruce ante Venezuela, el último de Leo Messi por los puntos en Argentina.



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IRbNdWAo8B — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2025

El partido de Argentina ante Venezuela

Sobre el equipo que presentará ante Venezuela, el DT comentó: “En principio Otamendi ayer no se entrenó, pero seguramente juegue. Alexis llegó tarde y no creo que juegue porque casi no se entrenó. Pero siempre intentamos sumar algún chico, sin desvirtuar nada. El equipo está en condiciones de hacer ciertos retoques con algunos chicos que piden pista. Es algo que terminaremos de conformar hoy”.

En relación con la situación de Dibu Martínez, que no pudo concretar su pase al Manchester United, Scaloni comentó: “A Emi lo vi bien, ayer fue su cumpleaños y estaba contento. Seguramente tenía la ilusión de jugar en Manchester. No se dio, pero es un chico con una mentalidad positiva y va a estar bien. Esperemos que Emi juegue en su equipo, pero veremos qué pasa cuando vuelva a Aston Villa”.

La selección se prepara para enfrentar a Venezuela este jueves 4 de septiembre en el Monumental Manuel Cortina - LA NACION

Por último, Scaloni dejó un mensaje a los hinchas que asistirán al Monumental: “Les deseamos que vengan a disfrutar a los jugadores. Nosotros lo disfrutamos a nuestra manera, que a veces es difícil de explicar nuestro disfrute porque se refiere a cómo estamos jugando, cómo están disfrutando los hinchas, y a la vez estar alerta a lo que está pasando a nivel juego”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.