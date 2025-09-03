Scaloni interrumpió su conferencia de prensa al ver las lágrimas de un periodista... que casi lo hace llorar a él

Como es frecuente en la previa de cada partido de la selección argentina, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, antes de la penúltima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá, en la que el conjunto albiceleste recibirá a Venezuela en el estadio Monumental, este jueves desde las 20.30.

Todo iba sobre rieles en una charla que duró 45 minutos, mucho más extensa que las habituales. Sin embargo, se generó un clima de muchísima emoción cuando el periodista Maxi de Vita Lemos, de Radio Ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe), le preguntó sobre si jugar junto a Messi y luego haberlo dirigido fue lo mejor de su vida; Scaloni le respondió: “Haber compartido una cancha con él, pasarle la pelota y compartir eso fue increíble. Es emocionante haber compartido con Leo el Mundial que ganó, será emocionante lo que pasará mañana. Y si realmente es el último, nos encargaremos de que juegue un partido más en nuestro país. Y hay que disfrutarlo, como siempre digo”.

Entonces, tomó la posta el periodista que debía hacer la pregunta siguiente. Cuando comenzo su alocución, Scaloni lo interrumpió: “Está llorando”, señaló con su brazo derecho a De Vita Lemos. “No era mi intención”, agregó el DT. El periodista le respondió, ya fuera de micrófono: “Me diste la mejor alegría de mi vida” y se puso a llorar.

Ante esa situación, Scaloni se emocionó y una lágrimas se asomaron en su rostro. “¿Querés que espere?”, le consultó el periodista que tenía el micrófono, al ver la inocultable reacción del DT: “No no, dale. Porque sino me parece que vamos a tener que terminar acá... Por verlo a él me pasó esto”, sonrió, todavía conmovido, volviendo a señalar a De Vita Lemos. Entonces, el entrenador respiró hondo y se enfocó en la siguiente respuesta.

CASI NOS QUEBRAMOS TODOS 😥



Un periodista se emocionó por la respuesta de Scaloni y el mismo Lionel terminó casi llorando por esa reacción #PelotaParada pic.twitter.com/Ng08wf159m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 3, 2025

En el inicio de la conferencia, en relación a la posibilidad concreta de que Messi juegue su último partido en el país por Eliminatorias, Scaloni opinó: “Es un partido por lo que ya declaró Leo que será emotivo y especial, porque si es verdad que será su último partido en el país por Eliminatorias hay que disfrutarlo, como siempre digo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute porque lo merece”.

Sobre el equipo que presentará mañana ante Venezuela, el DT comentó: “En principio Otamendi ayer no se entrenó, pero seguramente juegue. Alexis llegó tarde y no creo que juegue porque casi no se entrenó. Pero siempre intentamos sumar algún chico, sin desvirtuar nada. El equipo está en condiciones de hacer ciertos retoques con algunos chicos que piden pista. Es algo que terminaremos de conformar hoy”.

Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Nico Paz y Alan Varela: una escena del entrenamiento de la selección Manuel Cortina - LA NACION

Acerca del próximo partido, Scaloni ratificó: “Todos los jugadores van a viajar a Guayaquil, aunque todo dependerá de cómo terminan el partido de mañana”.

Sobre la novela que terminó con Dibu Martínez y un pase frustado al Manchester United, Scaloni comentó: “A Emi lo vi bien, ayer fue su cumpleaños y estaba contento. Seguramente tenía la ilusión de jugar en Manchester. No se dio, pero es un chico con una mentalidad positiva y va a estar bien. Esperemos que Emi juegue en su equipo, pero veremos qué pasa cuando vuelva a Aston Villa".

En relación a la Finalissima y a los amistoso previos al Mundial, el DT comentó: “Las dos preguntas son dos interrogantes y no tengo respuestas 100 por ciento. Si España no es primera de grupo, en marzo no se puede jugar la Finalissima. Y lo de junio es igual: tenemos que buscar rivales si queremos que jueguen acá. Y no es fácil. Es el bendito problema que siempre tuvimos, sobre todo desde que en Europa juegan la Nations League. Pero no tenemos aun la claridad de saber contra quién podremos jugar en marzo. En junio sí, y ojalá podamos jugar acá un partido más antes del Mundial”.

Lionel Scaloni y la Finalissima contra España: "NO ES SEGURO QUE SE JUEGUE...". pic.twitter.com/YM8AILJ8XH — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

Cuando le consultaron sobre el balance de esta eliminatoria, el entrenador argentino resumió: “La Eliminatoria fue más complicada que la anterior, sin dudas. Nos costó un poco más y eso quiere decir que el nivel general subió. Por suerte se nos abrió un poco todo con un par de triunfos ante Uruguay y Brasil, pero los números muestran una holgura que no fue tan evidente a lo largo de esta Eliminatoria. El balance claramente es positivo”.

Sobre la lista mundialista, Scaloni comentó: “No sabía que la lista podría ampliarse a 30. Ojalá que eso suceda porque cuanto más opciones tiene el entrenador, es mejor. Sobre todo porque estos chicos llegarán al Mundial con una carga de partidos increíble y se jugará con un calor agobiante. Entonces hay que regular eso también. Sobre jugadores que no hayamos tenido hasta acá y puedan sumar cosas al grupo, los meteremos sin inconvenientes. No miramos ni la edad ni el club en donde jueguen”.

Acerca de su continuidad al frente del seleccionado argentino, Scaloni resaltó: “No descarto nada en relación a mi futuro. En principio la cabeza hoy está en otro lado, y está bien que sea. Estoy muy bien acá y muy cómodo, pero no es momento de hablar de mi futuro en la selección”.

"LA CABEZA HOY ESTÁ EN OTRO LADO. ESTOY MUY CÓMODO ACÁ"



La respuesta de Lionel Scaloni cuando le consultaron por su futuro en la Selección Argentina. pic.twitter.com/z12RagQxoT — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

Sobre el balance de su trabajo, Scaloni destacó: “La manera de llevar a este grupo, entender lo que necesitaban. Eso es lo que podemos rescatar. Nosotros somos gente de fútbol, estuvimos de ese lado de la cancha, vivimos cosas buenas y malas, y creo que eso destaco del cuerpo técnico”.

Cuando fue consultado sobre Franco Mastantuono, el DT comentó: “Lo veo bien, su club lo está llevando de una manera positiva, lo están arropando. Puede ser que juegue mañana, lo mismo Nico Paz. Ambos pueden formar parte del equipo, es una idea que tengo en la cabeza y recién hoy la terminaremos de cerrar. Pero la única forma de definirlo es verlo dentro de una cancha y tener en cuenta la edad que tienen. Son chicos que nos pueden dar muchísimo en el futuro”.

En relación a los posibles cambios de nombres, Scaloni reconoció: “Siempre se hace difícil hacer cambios en el equipo porque no es fácil sacar a unos y poner a otro. Pero es la única manera de ver si aquellos chicos que merecen una oportunidad están listos para vestir esta camiseta. No solo por cómo juega sino por cómo se comporta, como se entiende con sus compañeros. Todo eso miramos cuando probamos a chicos que no forman parte frecuentemente del equipo. Tenemos dos partidos por jugar y seguramente busquemos opciones diferentes”.

Sobre el Mundial Sub 20 y la no obligatoriedad de los clubes para cederlos, el DT opinó: “Yo jugué un Mundial Sub 20 y es una experiencia hermosa. Ojalá los clubes lo entiendan porque justo cae en una doble fecha FIFA. No es fácil porque los chicos están en un nivel por el cual los clubes pagaron muchísimo por su ficha y tenerlos un mes afuera puede ser demasiado”.

Luego, Scaloni se refirió a los futbolistas del seleccionado que juegan en la Argentina: “El fútbol argentino se hizo muy competitivo y cualquiera de ellos puede seguir aportándonos cosas”. Y más tarde se refirió a Venezuela: “Es un rival que creció muchísimo, que está a las puertas de jugar su primer Mundial y será díficil. Ojalá sea un partido lindo de ver y podamos ganar, jugando de la mejor manera”.

Acerca de Rodrigo De Paul y su incursión en la MLS jugando para Inter Miami, Scaloni comentó: “Con Rodrigo hablé unos minutos. Tanto a él como a todos les dije que tendrán que demostrar que están bien y vigentes para seguir en la selección. En eso siempre fui sincero y de acá al Mundial ya veremos cómo va. Sabemos cómo juega y con la entrega que lo hace, pero la cancha es la que define”.

"TENDRÁN QUE DEMOSTRAR QUE ESTÁN VIGENTES PARA SEGUIR EN LA SELECCIÓN. EN ESO SOMOS INFLEXIBLES"



Lionel Scaloni habló sobre la llegada de Rodrigo De Paul al Inter Miami. pic.twitter.com/m8RNWoKXtd — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

Más tarde se refirió a Di María: “¿Qué puedo decir de Ángel? Es un chico que se merece lo mejor. No me gustó mucho el gol de tiro libre que le hizo a Newell’s (risas), pero seguramente lo soñó toda su vida. Así que estamos muy felices por su presente, pero no tanto por su gol a Newell’s".

A modo de balance, el entrenador resumió: “Desde el Mundial para acá el equipo tuva una línea pareja. Incluso hubo momentos de muy buen fútbol. Son momentos de alternancia dentro del equipo. Lo hemos hecho en el Mundial o después, y siempre todo funcionó muy bien. Creo que destaco la línea de juego. Aun perdiendo, como pasó con Paraguay y con Uruguay”.

Acerca de la planificación que tuvo él como DT en estos siete años contestó: “En lo futbolístico es evidente que hemos tenido suerte de que aparezcan estos jugadores, porque sin jugadores todo lo que hubiéramos tenido en la cabeza hubiera sido imposible. Y nos tocó dirigir a jugadores que son increíbles. Ellos adentro de la cancha interpretan muy bien lo que tienen que hacer. Así que eso es lo mejor de estos 7 años, porque sin jugadores no se llega a ningún lado. Y estos son muy buenos”.

"SEGURAMENTE NO SEA SU ÚLTIMO PARTIDO EN ARGENTINA. HOY ESTÁ Y HAY QUE DISFRUTARLO"



Lionel Scaloni se refirió al futuro de Messi en la Selección. pic.twitter.com/NUDkghR1DU — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

Volviendo a Messi, el periodista Maxi de Vita Lemos, de Radio Ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe), le preguntó sobre si jugar junto a él y luego haberlo dirigido fue lo mejor de su vida y respondió: “Haber compartido una cancha con él, pasarle la pelota y compartir eso fue increíble. Es emocionante haber compartido con Leo el Mundial que ganó, será emocionante lo que pasará mañana. Y si realmente es el último, nos encargaremos de que juegue un partido más en nuestro país. Y hay que disfrutarlo, como siempre digo”.

El periodista le agradeció la respuesta y agregó: “Me diste la mejor alegría de mi vida” y se puso a llorar. Ante esa situación, Scaloni se emocionó y alguna lágrima se asomó en su rostro.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas que este jueves irán al Monumental: “Les deseamos que vengan a disfrutar a los jugadores. Nosotros lo disfrutamos a nuestra manera, que a veces es difícil de explicar nuestro disfrute porque se refiere a cómo estamos jugando, cómo están disfrutando los hinchas, y a la vez estar alerta a lo que está pasando a nivel juego”.

La hoja de ruta es clara: el plantel se entrenará esta tarde desde las 17 en Ezeiza y este jueves recibirá a Venezuela desde las 20.30. Ya clasificada al Mundial del año próximo, cerrará su participación en las Eliminatorias el martes próximo en Guayaquil, ante Ecuador.

Horario y TV de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

El cronograma de la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 Canchallena

Las posiciones